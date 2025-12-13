Dos ciudades de Sudamérica son candidatas para ser sede

Asunción y Santiago fueron elegidas por el Comité Olímpico Internacional (COI) para organizar los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030. Las capitales sudamericanas competirán con Bangkok y buscan ser las segundas del continente después de Buenos Aires 2018.

Mientras se organiza todo para la cuarta edición que será en noviembre de 2026 en Dakar, Senegal, el COI anunció a las candidatas para la organización de los JJ.OO juveniles de 2030 y existen grandes posibilidades de que vuelvan a desarrollarse en nuestro continente, ya que las dos capitales mencionadas pican en punta.