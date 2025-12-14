VIDEO.- El Pincha y una vuelta olímpica con un sabor especial: así fue la comunión entre la gente y los jugadores    

Botón antipánico “segmentado” del plan de seguridad en La Plata: qué es y quiénes podrán utilizar
Botón antipánico “segmentado” del plan de seguridad en La Plata: qué es y quiénes podrán utilizar
Con el impacto del penal de Franco Pardo en el palo derecho de Fernando Muslera y el pitazo final del árbitro Nicolás Ramírez el Torneo Clausura llegó a su fin y una vez más Estudiantes logró consagrarse campeón del fútbol argentino. En ese mismo instante, en las tribunas los miles de hinchas Pincharratas que colmaron las tribunas del Madre de Ciudades se fundieron en abrazos, lágrimas de emoción y algarabía. Y lo propio hicieron los jugadores y el cuerpo técnico en el campo de juego.
Los festejos de la gente y del plantel en medio del alivio tras la tensión de la final con Racing se extendieron por varios minutos y luego se dio lugar a la ceremonia de premiación, en donde el Pincha volvió a levantar la copa de la Liga Profesional, dando lugar a una foto del grupo que quedará para la historia.
Pero todavía quedaban momentos especiales para experimentar en el colorido estadio santiagueño. Uno de ellos, y de los más emotivos, fue la comunión que se vivió entre los jugadores y los hinchas durante la ansiada vuelta olímpica.
Ya más aliviados y entregados de lleno al disfrute de la gloria, se dio rienda a largos minutos del grito más esperado, el clásico "Dale campeón, dale campeón..." Y no faltaron las canciones más clásicas de la hinchada albirroja.
Un momento que los jugadores y los hinchas vivieron y disfrutaron a la par, para cerrar una noche y un torneo inolvidables en Santiago del Estero. Afuera del estadio, la euforia no cesó después. Por otro lado, el plantel y el cuerpo técnico tuvieron su momento para festejar en privado y no con menos énfasis la nueva estrella para el club de La Plata.
