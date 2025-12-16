Una “guerra” de acusaciones entre el Gobierno y los que mandan en la AFA

La tensión entre el Gobierno nacional y la AFA se ha intensificado durante las últimas horas, con durísimos cruces. La senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, ha elevado el conflicto a un nivel internacional con una denuncia ante la entidad que rige el fútbol sudamericano, la Conmebol. Acusó formalmente a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino (tesorero y mano derecha del mandamás de la AFA) ante el Comité de Ética de la entidad con sede en Paraguay.

La exministra de Seguridad calificó el accionar de ambos acusados de “mafioso” y aseguró que ese tipo de actividades “ensucian” al fútbol argentino.

“Ante las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto ¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección? ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo? ¿Sur Finanzas manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos? ¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias? ¿Y la retención de aportes?”, cuestionó desde sus redes sociales.

En el documento, Bullrich sostuvo que tanto Tapia como Toviggino están señalados ante la Justicia por “presuntas violaciones al Comité de Ética de la Conmebol”, y porque de todas las acciones por las que son acusados van en contra de la “integridad” y la “transparencia”.

“La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”, concluyó la senadora.

El documento finaliza indicando que el Tribunal de Ética de la Conmebol es competente para conocer, investigar y eventualmente sancionar estas conductas.

“El Tribunal de la Conmebol puede investigar y eventualmente sancionar”

El texto presentado por Bullrich sostiene que los hechos que involucran a Tapia y Toviggino “evidencian posibles conflictos de intereses no esclarecidos” y coinciden “temporal y materialmente” con investigaciones judiciales en curso “por presunto lavado de activos, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial”.

“Este conjunto de circunstancias compromete seriamente los estándares de integridad, transparencia y buena gobernanza exigidos por la Conmebol a sus asociaciones miembro”, indica la senadora en el documento.

Las respuestas

El guante sobre la denuncia de Bullrich lo recogió el tesorero de la AFA, Toviggino, que después de varias semanas de silencio rechazó las acusaciones de la senadora libertaria, negando haber incitado a la violencia y acusándola de usar el fútbol como una “cortina de humo “para ocultar la falta de gestión del Gobierno”.

Tras la denuncia, AFA sacó un comunicado elogiando la gestión de “Chiqui” Tapia

Pablo Toviggino, tesorero de AFA

El dirigente le respondió a la ex- ministra de Seguridad en su cuenta de X y atacó por el lado del hijo de ella Francisco Langieri: “Aclaremos algo básico: la AFA es una Asociación Privada, no un organismo del Estado. Su dinero no es público y sus contrataciones no se rigen por la ley de compras públicas” y agregó: “Lo que genera la Selección Campeona del Mundo, se destina a sostener una estructura de 1.300 trabajadores de planta permanente (sin subsidios estatales) y al mantenimiento de predios de nivel internacional donde entrenan 24 selecciones nacionales masculinas y femeninas. En el predio (de Ezeiza) Lionel Andrés Messi circulan a diario 1.000 personas y 400 atletas se alimentan en sus comedores. Por qué no se concentra en la corrupción de su propio gobierno, con un café con leche y un TOSTADO (sic)”.

Langieri fue nombrado en marzo de 2024 como titular de ese conglomerado gastronómico que declara más de 63 millones de dólares anuales mientras acumularía cheques rechazados por cifras mínima, carta que uso Toviggino para atacar a la senadora.

“Aclaremos algo básico: la AFA es una Asociación Privada, no un organismo del Estado Por qué no se concentra en la corrupción de su propio gobierno, con un café con leche y un TOSTADO (sic)”.

Patricia Bullrich, senadora nacional (LLA)

“Toviggino, la denuncia en el Comité de Ética es contra vos y Tapia. No contra la AFA. Si te preocupa esto, no quiero ni imaginarme cómo estarás con la Justicia argentina destapando tus maniobras de dinero sucio, tus mansiones, autos de lujo y caballos de carrera. Y nunca metí a la AFA, eso lo están haciendo ustedes”, le respondió Bullrich.

Duro y extenso comunicado

En medio de estos cruces, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado en el cual resalta los logros de la gestión de Claudio Tapia como presidente.

El ente regulador del fútbol argentino aseguró que, cuando asumió Tapia en 2017, se encontraron “con una institución devastada. Económicamente, la casa del fútbol argentino estaba desordenada, con deudas acumuladas y compromisos incumplidos con los clubes. La dependencia de recursos externos, como el programa Fútbol Para Todos, había dejado a la Asociación sin autonomía financiera y con una administración poco clara”.

“Ante las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto ¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección?”

En paralelo, el comunicado destacó que “desde ese día a la fecha, no solo se recuperó la posición que ocupaba en el fútbol mundial, se convirtió en un organismo superavitario, como está de moda decir ahora, y hoy no recibe un solo peso del Estado.

Por si fuese poco, el comunicado apunta directamente contra los expresidentes Mauricio Macri y Alberto Fernández y contra el actual Gobierno nacional.