Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los leones del Barba: mañana gratis con EL DIA, la lámina del campeón

Política y Economía |Política, fútbol y negocios

Una “guerra” de acusaciones entre el Gobierno y los que mandan en la AFA

Bullrich denunció a Tapia y Toviggino ante la Conmebol. Los acusó de “mafiosos”. Qué le respondieron

Una “guerra” de acusaciones entre el Gobierno y los que mandan en la AFA

Pablo Toviggino, tesorero de AFA y Patricia Bullrich, senadora nacional (LLA)

16 de Diciembre de 2025 | 02:16
Edición impresa

La tensión entre el Gobierno nacional y la AFA se ha intensificado durante las últimas horas, con durísimos cruces. La senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, ha elevado el conflicto a un nivel internacional con una denuncia ante la entidad que rige el fútbol sudamericano, la Conmebol. Acusó formalmente a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino (tesorero y mano derecha del mandamás de la AFA) ante el Comité de Ética de la entidad con sede en Paraguay.

La exministra de Seguridad calificó el accionar de ambos acusados de “mafioso” y aseguró que ese tipo de actividades “ensucian” al fútbol argentino.

“Ante las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto ¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección? ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo? ¿Sur Finanzas manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos? ¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias? ¿Y la retención de aportes?”, cuestionó desde sus redes sociales.

En el documento, Bullrich sostuvo que tanto Tapia como Toviggino están señalados ante la Justicia por “presuntas violaciones al Comité de Ética de la Conmebol”, y porque de todas las acciones por las que son acusados van en contra de la “integridad” y la “transparencia”.

“La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”, concluyó la senadora.

El documento finaliza indicando que el Tribunal de Ética de la Conmebol es competente para conocer, investigar y eventualmente sancionar estas conductas.

LE PUEDE INTERESAR

La Provincia anunció que pagará el aguinaldo “antes de las fiestas”

LE PUEDE INTERESAR

“Controlaremos el gasto del Municipio y la gestión en seguridad”

“El Tribunal de la Conmebol puede investigar y eventualmente sancionar”

El texto presentado por Bullrich sostiene que los hechos que involucran a Tapia y Toviggino “evidencian posibles conflictos de intereses no esclarecidos” y coinciden “temporal y materialmente” con investigaciones judiciales en curso “por presunto lavado de activos, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial”.

“Este conjunto de circunstancias compromete seriamente los estándares de integridad, transparencia y buena gobernanza exigidos por la Conmebol a sus asociaciones miembro”, indica la senadora en el documento.

Las respuestas

El guante sobre la denuncia de Bullrich lo recogió el tesorero de la AFA, Toviggino, que después de varias semanas de silencio rechazó las acusaciones de la senadora libertaria, negando haber incitado a la violencia y acusándola de usar el fútbol como una “cortina de humo “para ocultar la falta de gestión del Gobierno”.

Tras la denuncia, AFA sacó un comunicado elogiando la gestión de “Chiqui” Tapia

Pablo Toviggino, tesorero de AFA

El dirigente le respondió a la ex- ministra de Seguridad en su cuenta de X y atacó por el lado del hijo de ella Francisco Langieri: “Aclaremos algo básico: la AFA es una Asociación Privada, no un organismo del Estado. Su dinero no es público y sus contrataciones no se rigen por la ley de compras públicas” y agregó: “Lo que genera la Selección Campeona del Mundo, se destina a sostener una estructura de 1.300 trabajadores de planta permanente (sin subsidios estatales) y al mantenimiento de predios de nivel internacional donde entrenan 24 selecciones nacionales masculinas y femeninas. En el predio (de Ezeiza) Lionel Andrés Messi circulan a diario 1.000 personas y 400 atletas se alimentan en sus comedores. Por qué no se concentra en la corrupción de su propio gobierno, con un café con leche y un TOSTADO (sic)”.

Langieri fue nombrado en marzo de 2024 como titular de ese conglomerado gastronómico que declara más de 63 millones de dólares anuales mientras acumularía cheques rechazados por cifras mínima, carta que uso Toviggino para atacar a la senadora.

“Aclaremos algo básico: la AFA es una Asociación Privada, no un organismo del Estado Por qué no se concentra en la corrupción de su propio gobierno, con un café con leche y un TOSTADO (sic)”.

Patricia Bullrich, senadora nacional (LLA)

“Toviggino, la denuncia en el Comité de Ética es contra vos y Tapia. No contra la AFA. Si te preocupa esto, no quiero ni imaginarme cómo estarás con la Justicia argentina destapando tus maniobras de dinero sucio, tus mansiones, autos de lujo y caballos de carrera. Y nunca metí a la AFA, eso lo están haciendo ustedes”, le respondió Bullrich.

Duro y extenso comunicado

En medio de estos cruces, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado en el cual resalta los logros de la gestión de Claudio Tapia como presidente.

El ente regulador del fútbol argentino aseguró que, cuando asumió Tapia en 2017, se encontraron “con una institución devastada. Económicamente, la casa del fútbol argentino estaba desordenada, con deudas acumuladas y compromisos incumplidos con los clubes. La dependencia de recursos externos, como el programa Fútbol Para Todos, había dejado a la Asociación sin autonomía financiera y con una administración poco clara”.

“Ante las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto ¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección?”

En paralelo, el comunicado destacó que “desde ese día a la fecha, no solo se recuperó la posición que ocupaba en el fútbol mundial, se convirtió en un organismo superavitario, como está de moda decir ahora, y hoy no recibe un solo peso del Estado.

Por si fuese poco, el comunicado apunta directamente contra los expresidentes Mauricio Macri y Alberto Fernández y contra el actual Gobierno nacional.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

“Funcionan como una unidad mafiosa”
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma

Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA

Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar

VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional

Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
+ Leidas

Los números de la suerte del martes 16 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

Aceptación del atraso cambiario y a la espera de que baje el riesgo país

Giro con el dólar: las bandas, según la inflación

La Provincia anunció que pagará el aguinaldo “antes de las fiestas”

Corina sufrió fractura de columna al viajar a Oslo

Hay acuerdo y solo falta la firma de Zaniratto

Una “guerra” de acusaciones entre el Gobierno y los que mandan en la AFA

Al trabajo, con bajas y sin festejo programado
Últimas noticias de Política y Economía

Giro con el dólar: las bandas, según la inflación

Semana crucial en el Congreso con el Presupuesto y la reforma laboral

La Provincia anunció que pagará el aguinaldo “antes de las fiestas”

“Controlaremos el gasto del Municipio y la gestión en seguridad”
Espectáculos
Conmoción en Hollywood: asesinan a Rob Reiner, el cineasta de “Cuando Harry conoció a Sally”
George Clooney pactó con su esposa no besar más chicas en la pantalla
Moria “mató” a Nico Ochiatto y Flor Jazmín Peña: “Están subidos a un unicornio”
Rodríguez Larreta y Mili Maylin, en la dulce espera: tendrán un varón
Tras años de cruces, Maru Botana y Yanina juntas otra vez
Policiales
“El delito siempre sale o sale”: vecinos sin suerte ante tanta inseguridad
D’Onofrio negó desvíos en el sistema de la VTV
Marchan en La Plata y Rosario por las víctimas mortales del fentanilo
Acusado de un femicidio recibió prisión perpetua
VIDEO. Caravana tumbera y movilización a las fiscalías
Información General
Apuestas en línea: será obligatorio el reconocimiento facial
Un tercio de los usuarios reconoce hacer un uso problemático del celular
Los números de la suerte del martes 16 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
El Colegio de la Abogacía de La Plata despidió el 2025 con acto de cierre y balance de gestión
Argentina ya no es lo que era para las firmas internacionales de supermercados
Deportes
Fin de año movido: entre el título y la continuidad del DT
Al trabajo, con bajas y sin festejo programado
Modo Libertadores: Estudiantes prepara el camino
Hay acuerdo y solo falta la firma de Zaniratto
Ahora el objetivo es Nacho Fernández

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla