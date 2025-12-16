“Funcionan como una unidad mafiosa”

El legislador porteño por la Coalición Cívica (CC) Facundo del Gaiso es uno de los denunciantes, junto con Elisa Carrió y el titular del espacio en Pilar Matías Yofe, de la presunta red de lavado de dinero que involucraría al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. A ambos los calificó de ser una “unidad mafiosa”.

Sin embargo, Del Gaiso señaló que “se cayó el sistema de impunidad y silencio que protegía a la AFA”. “En cualquier momento aparece un arrepentido que pueda aportar más datos a la causa”, agregó.

Esta acusación , aseguró,también involucra a los presuntos testaferros Luciano Pantano y a su madre, Ana Conte, dueños de Real Central SRL. que tiene en su poder caballos, autos de lujo y una mansión en el country Ayres Plaza de Pilar.

En una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, Del Gaiso consideró que, en este caso, la Justicia y la política “caminan por otro lado” y que cuando socialmente empiezan a “escandalizarse las cosas”, se toma intervención en los asuntos que deben investigarse.

“Siempre la política y la Justicia van a ir atrás de la sociedad. Lo de Rosario (Central) fue de la gota que rebalsó el vaso, pero también eran demasiado evidente las cuestiones de los arbitrajes arreglados en favor de Barracas Central…todos los días aparecen nuevas pruebas”, explicó.

Y amplió que “el juez (Daniel) Rafecas recibió de ARBA una documentación que prueba que realmente Real Central es el dueño de la propiedad de Pilar y que también es dueño de los autos y de otros inmuebles. Me parece que la investigación recién empieza y que es la apunta de un iceberg, donde hay un entramado de empresas y de testaferros posiblemente vinculados al Chiqui Tapia”, sostuvo.

Según Del Gaiso, la madre de Pantano “hasta hace dos años cosía para sobrevivir”, sin embargo, de pronto “pasó a comprar autos de lujo” y a ser propietaria de bienes millonarios como, por ejemplo, la casa en el barrio cerrado de Pilar, inmueble en el cual se centra la denuncia que iniciaron los tres miembros de la Coalición Cívica.

La propiedad de 105.000 metros cuadrados está valuada, aproximadamente, en 10 millones de dólares y, a pesar de estar registrada por la Sociedad de Responsabilidad Limitada de Conte y su hijo, se sospecha que pertenece a Tapia y a Toviggino.

En la misma denuncia, también, figura un helipuerto que no está habilitado.

“El vínculo con la AFA es a través de Pantano, que es presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa, integrante de la AFA”, explicó el denunciante.

En 2021, Pantano “ganó por contratación directa la instalación del VAR con la empresa de Paz, que se dedicaba a construcciones agropecuarias radicadas en Santiago del Estero”, concluyó el legislador porteño.