Por obras, puede haber baja presión o escasez de agua en Ensenada

El Banco Central aseguró que las nuevas bandas cambiarias no impactarán en la inflación ni el dólar
El intendente Alak solicita licencia de vacaciones en enero: quién será su reemplazante
Llegó a La Plata para pasar las fiestas y un robo la dejó varada: pide ayuda para volver a España
Estudiantes por el Trofeo de Campeones ante Platense: horario confirmado y venta de entradas
Principio de acuerdo en Gimnasia para la continuidad de Fernando Zaniratto
"Así se viven las madrugadas": vecinos de Villa Castells, aterrados por una banda de falsos policías
Un barrio de La Plata, sin luz hace casi dos días: comida desperdiciada y vecinos incomunicados
Brutal robo en pleno centro de La Plata y a metros de una comisaría: la empleada terminó en el hospital
Docentes bonaerenses marcharán a Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral
¡Sorpresa en La Plata! Darío Barassi festejó el campeonato de Estudiantes y posó con la medalla
Femicidio de Patricia Aybar en La Plata: condenaron a perpetua al Puma Rodríguez
El Banco Central anunció la modificación de las bandas de flotación del dólar: "evolucionarán al ritmo de la inflación"
VIDEO. Piñas, patadas y sillazos entre alumnos en las inmediaciones del Normal 1
En fotos y videos | Así fue el incesante movimiento de helicópteros en La Plata: cuáles son los motivos
Joaquín Levinton recibió el alta tras sufrir un infarto y confirmó cuándo vuelve a los escenarios
Posibles tres bajas en Estudiantes para la otra final y ¿un festejo en UNO?
Detienen a Nick, el hijo de Rob Reiner y Michele Singer tras el asesinato de la pareja en Los Ángeles
Se movilizan en La Plata familiares de las víctimas por fentanilo adulterado
El extenso y duro comunicado de la AFA contra el Gobierno tras la denuncia en Conmebol
Tras el triunfo en el balotaje, Kast visitará mañana a Milei en Casa Rosada
Giuliana, su cumple de 15 y un festejo viral: "Soy la primera chica trans en La Plata que hizo su fiesta"
VIDEO. Despedida "tumbera" en el Cementerio de La Plata: "cortes" de motos y ruido infernal
La drástica decisión que tomó Homero Pettinato tras su pelea con La Reini: "No se puede volver atrás"
El descargo de Ángel Di María tras los posteos contra Estudiantes y Verón: "Caretas y vendidos"
Araceli González defendió la reforma laboral de Milei: qué pyme tiene
Reforma laboral: el Gobierno intensifica las gestiones pero no convocará a los gobernadores kirchneristas
La continuidad de Zaniratto y la vuelta de Nacho, decisiones clave que debe tomar Gimnasia esta semana
Argentina ya no es lo que era para las firmas internacionales de supermercados
Hoy se realizarán trabajos de empalmes sobre la cañería en la calle Gaggino, en su intersección con las calles España e Italia, en Ensenada. Por ello, la empresa prestadora ABSA notificó baja presión a partir de las 8 y hasta la finalización del trabajo, especialmente en el sector comprendido por las calles Almafuerte a Gaggino, y de Castelli a Corrientes. Desde la empresa, recomendaron preservar el agua hasta la normalización del servicio.
