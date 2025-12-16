Ahora el objetivo es Nacho Fernández

La decisión de la gestión Anacleto es que el primer refuerzo para el 2026 sea Ignacio Fernández. Y en esa línea, el propio presidente mantuvo contactos con el jugador, quien se encuentra de vacaciones en Estados Unidos.

En su ausencia, hubo un primer contacto con la representación de Nacho. Esa primera reunión mostró diferencias entre lo ofrecido por Gimnasia y la pretensión del jugador, que tiene claro que los límites del Lobo están muy por debajo de lo que percibía en River Plate.

Más de una vez Nacho Fernández manifestó su intención de volver a vestir la casaca azul y blanca y la dirigencia se encuentra en la misma línea. De hecho, la gestión anterior también había intentado sumar al jugador en los últimos mercados de pases pero en vínculo con el Millonario aún se encontraba vigente. En las próximas horas habrá una nueva reunión con Damián Facciutto, representante del futbolista, para tratar de acercar aún más las posiciones con el objetivo de que el 2 de enero Nacho sea un integrante más del plantel en Estancia Chica. En principio, Nacho firmaría su vínculo por dos temporadas, hasta diciembre de 2027.

Tras ese primer paso en el mercado, no hay que descartar el nombre de Milton Casco, otro jugador que quedará liberado de su contrato con River a fin de año. Además, la dirigencia deberá avanzar por la continuidad de Enzo Martínez y tomar decisiones con los cierres de los préstamos de Augusto Max, Bautista Merlini y Juan Villalba.