El Central compró 332 millones de dólares

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) efectuó ayer la compra de más de US$300 millones, en línea con el anuncio para acumular reservas en el 2026. Pasó de US$41.902 millones a US$42.234 millones entre la víspera y el viernes. “Compramos más dólares que ninguna otra administración”, señaló Santiago Bausili en la conferencia de prensa que brindó desde Reconquista 266 junto al director del BCRA, Federico Furiase
Mientras, el Merval cerró en alza, con una reacción favorable a los anuncios sobre el régimen cambiario. El S&P Merval cerró con una suba de 1,13%, hasta los 3.012.680,80 puntos.
Rava destacó que “el mercado local reaccionó en forma positiva a los anuncios del Banco Central sobre la profundización del esquema de agregados monetarios”.
El panel líder, las principales subas fueron de Banco de Valores (3,96%), Grupo Supervielle (3,67%) y Grupo Financiero Galicia (2,03%).
En Nueva York, los ADRs de la mayoría de las empresas cerraron con subas. Los principales ganancias fueron de Grupo Financiero Galicia (3,53%), Supervielle (2,99%) y Banco Macro (2,10%).
En los títulos públicos, el AL30 subió 1,66% y el AL35 avanzó 2,01%; mientras que el Riesgo País se ubicó en 623 puntos tras caer 0,20%, según la medición de JP Morgan.
Aceptación del atraso cambiario y a la espera de que baje el riesgo país
"Funcionan como una unidad mafiosa"
El dólar oficial cerró ayer en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios respecto del último cierre.
La divisa norteamericana comenzó la semana estable, sin cambios en la cotización de su precio. La semana pasada cerró en $1.465 tras conocerse los resultados de la colocación del bono en dólares y la última licitación del 2025.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.465 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.
El dólar blue se cotizó en $1.440 para la compra y $1.460 para la venta, con una suba de 1,05% en la jornada.
El dólar mayorista se ubicó en $1.442, subió 0,2% y quedó a 76 pesos del techo cambiario ( hoy en $1.518,52).
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,19% hasta $1.480,4, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un alza de 0,6% hasta los $1.520,6.
