Financiera: la tesorera dijo que cumplía órdenes

La tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, se negó a declarar ante el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, a quien alcanzó a decir únicamente que cumplía órdenes, según pudo saberse de fuentes judiciales.
La mujer está imputada como coautora del delito de encubrimiento agravado por ocultar y destruir pruebas, en el marco de una causa por presunto lavado de activos que tiene como principal investigado al empresario Ariel Vallejo.
Sánchez había sido detenida “in fraganti” durante un allanamiento a un galpón ubicado en la localidad bonaerense de Turdera. De acuerdo a la imputación, en ese lugar se intentaba ocultar documentación y otros elementos sensibles vinculados a la financiera. Junto a ella también fueron detenidos dos choferes cuando trasladaban cajas con documentación y celulares que ahora son analizados por los investigadores.
Durante el fin de semana, el juez Armella le negó la excarcelación a Sánchez a instancia de la fiscal Cecilia Incardona, quien además le había ofrecido declarar como imputada colaboradora, de lo que por el momento no tuvo respuesta.
La detención de Micaela Sánchez y los dos choferes se produjo luego que un vecino llamó para alertar sobre movimientos sospechosos en el galpón de avenida Hipólito Yrigoyen al 11800. El hombre, de 72 años, relató que había visto varias camionetas ploteadas con el nombre de Sur Finanzas descargar cajas, en lo que parecía una mudanza apurada pero discreta. Lo anterior derivó en tareas de inteligencia y, finalmente, en el allanamiento ordenado por el juez Armella.
En tanto, la Cámara Federal de La Plata debe definir ahora si unifica el expediente “Sur Finanzas” con otra investigación abierta por una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
