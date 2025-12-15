Sigue el pago a los jubilados y pensionados de la Anses

Esta semana continuará el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones en Anses.

Con referencia al pago de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, cobran hoy los que tienen DNI terminados en 6 y 7; quienes tienen DNI terminados en 8 y 9, cobran mañana.

Ya desde el miércoles 17 de diciembre empiezan a cobrar quienes superan el haber mínimo, con el siguiente cronograma: DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre; DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre; DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre; DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre; DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre.

En todos los casos, junto con el haber mensual, los beneficiarios perciben la segunda cuota del sueldo anual complementario (aguinaldo).

Mediante la resolución 359/2025, el Gobierno modificó los montos de todas las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), así como de la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) para este mes.

En esta actualización, se aplicó un incremento del 2,34 por ciento sobre los haberes vigentes, con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor de octubre. De este modo, el haber mínimo garantizado para jubilados quedará en $340.879,59, y el haber máximo llegará a $2.293.796,92. Por su parte, el mínimo de la base imponible para aportes será de $114.808,17, mientras que el máximo se fijó en $3.731.212,01.

ASIGNACIONES

Con respecto a la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo, el cobro tiene el siguiente esquema: DNI terminados en 4: 15 de diciembre; DNI terminados en 5: 16 de diciembre; DNI terminados en 6: 17 de diciembre; DNI terminados en 7: 18 de diciembre; DNI terminados en 8: 19 de diciembre; DNI terminados en 9: 22 de diciembre.