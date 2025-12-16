La llave dorada del Pincha para el próximo año

Estudiantes tiene todo listo para comenzar su preparación rumbo a la final del Trofeo de Campeones, que disputará el próximo sábado 13 de diciembre a las 18 en el Estadio Único de San Nicolás de los Arroyos ante Platense, campeón del Torneo Apertura. En paralelo, el club ya empieza a diagramar su hoja de ruta para lo que viene.

Con los festejos todavía latentes tras la obtención del Torneo Clausura —título que lo depositó en esta definición—, el conjunto albirrojo sabe que el año aún no terminó y que por delante tiene un compromiso clave para seguir soñando en grande de cara al próximo calendario.

Las modificaciones en los formatos y la proliferación de nuevas competencias impulsadas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ampliaron el abanico de copas en disputa y, en consecuencia, las oportunidades de seguir sumando estrellas.

En ese contexto, la final del sábado no solo representa la posibilidad de bordar un nuevo título en el escudo y engrosar la vitrina con un nuevo galardón. Sino que el ganador también se asegurará el derecho a disputar dos finales más a partir de 2026.

Si Estudiantes se impone en San Nicolás ante Platense, clasificará automáticamente a la Supercopa Argentina, donde enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza, vigente campeón de la Copa Argentina. Sería su segunda participación en ese certamen, luego de la edición 2024, en la que cayó ante River por 2-1 en el Estadio Mario Alberto Kempes, de la Provincia de Córdoba.

Además, también accedería a la Supercopa Internacional, en la que debería medirse ante Rosario Central, campeón de Liga y mejor ubicado en la tabla anual. Este trofeo ya lo disputó a mediados de este año, cuando Vélez se quedó con el título en Avellaneda.

El ganador se asegura un lugar en la Supercopa Internacional y Argentina

Pero el camino no termina ahí. En caso de ganar el Trofeo de Campeones y posteriormente alguna de estas competencias, el Pincha se aseguraría un lugar en la Recopa de Campeones, el nuevo certamen que debutará en 2026 y reunirá a los ganadores de la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y la Copa Argentina.

La competencia se definirá en formato triangular, y el equipo que sume más puntos se quedará con el título. Hasta el momento, Independiente Rivadavia ya tiene su lugar asegurado. En caso de que algún equipo repita participación, como puede ser el caso de Estudiantes o Platense, la vacante será ocupada por el subcampeón de la Copa Argentina, Argentinos Juniors. Y así definir al campeón de campeones de Argentina

De este modo, la final del sábado no solo pone en juego un trofeo, sino que puede transformarse en la llave para que Estudiantes continúe agigantando su historia dentro de nuestro fútbol.