El Mundo |LA MEDIDA PODRÍA REFORZAR EL ARSENAL QUE EE UU UTILIZA CONTRA LAS NARCOLANCHAS

Trump vs. el fentanilo: “Arma de destrucción masiva”

Clasificó por decreto en esa categoría al potente opioide, argumentando que causa más daño más que una bomba. “Mata entre 200 mil y 300 mil personas al año”, dijo

Trump vs. el fentanilo: “Arma de destrucción masiva”

TRUMP IMPULSA UN ENDURECIMIENTO DE LA POLÍTICA ANTIDROGAS / AP

17 de Diciembre de 2025 | 00:19
Edición impresa

El presidente Donald Trump firmó un decreto que clasifica el fentanilo, un potente opioide que ha causado una crisis sanitaria en Estados Unidos, como un “arma de destrucción masiva”.

“Ninguna bomba causa el daño que esto está haciendo: entre 200.000 y 300.000 personas mueren cada año, que sepamos”, aseguró Trump el lunes a la noche durante un evento en el Despacho Oval.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos unas 48.000 personas murieron por fentanilo el año pasado, del total de muertes por sobredosis (unas 80.000 personas).

Trump firmó el decreto tras una ceremonia de entrega de medallas a militares que apoyan las tareas de vigilancia en la frontera con México.

Propulsor de un endurecimiento radical de la política antidrogas estadounidense, Trump firmó al principio de su presidencia un decreto que clasificaba a los cárteles como “organizaciones terroristas”, lo que a juicio de juristas que asesoran al Departamento de Justicia y al Pentágono, da luz verde a los ataques militares en el Caribe contra presuntas narcolanchas.

Esta campaña de ataques mediante misiles contra embarcaciones se inició en septiembre, y ha causado cerca de 90 muertos.

A cada ataque el gobierno de Trump ha asegurado que sabía perfectamente que los tripulantes eran narcotraficantes antes de atacarlos con misiles.

El presidente ha dicho en ocasiones que a bordo de esas lanchas iban cargamentos de fentanilo, lo que no ha podido ser verificado.

Los expertos en narcotráfico, incluida la propia agencia de antinarcóticos estadounidense (DEA), han afirmado durante años que el fentanilo es producido en gran parte en México, con la ayuda de precursores químicos procedentes de China.

Calificar el fentanilo como “arma de destrucción masiva” podría reforzar el arsenal que el gobierno Trump utiliza para su campaña.

La oposición demócrata, y algunos republicanos, están aumentando la presión en el Congreso para exigir rendición de cuentas sobre el impacto de esos ataques, que han causado mucha inquietud en países de la región. Expertos legales dentro y fuera de Estados Unidos alertan de que los ataques en el Caribe podrían representar “crímenes de guerra”.

Trump ha dicho que “muy pronto” empezarán los ataques “en tierra” contra los cárteles de la droga, y que esos ataques podrán producirse en cualquier país al sur de la frontera, y no solamente en Venezuela, su principal objetivo actualmente.

Tras el decreto de Trump sobre el fentanilo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió que primero se atiendan las causas del consumo de fentanilo antes que declarar esta droga “arma de destrucción masiva”.

 

