Petro, recibido en la Casa Blanca pese a la tensión

El presidente de EE UU, Donald Trump, recibió ayer en la Casa Blanca a su par colombiano, Gustavo Petro, en un encuentro marcado por fuertes tensiones previas y acusaciones cruzadas.
La reunión tuvo lugar apenas semanas después de que Trump acusara públicamente a Petro de fomentar el narcotráfico y llegara incluso a amenazar con una acción militar contra Colombia, en el marco de su ofensiva regional contra el tráfico de drogas. El diálogo, que se extendió por cerca de dos horas, se centró en la cooperación en seguridad y en los esfuerzos conjuntos para frenar el flujo de cocaína hacia EE UU. Trump aseguró que Petro se mostró recientemente más dispuesto a colaborar con su administración, tras la polémica operación estadounidense que derivó en la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro. “Cambió mucho su actitud”, afirmó el mandatario republicano, al minimizar las fricciones entre ambos gobiernos. Sin embargo, la relación bilateral sigue atravesada por un fuerte desgaste político. En los días previos al viaje, Petro calificó a Trump de “cómplice de genocidio” por la guerra en Gaza y denunció como un “secuestro” la captura de Maduro. En paralelo, el presidente colombiano alentó movilizaciones en Bogotá durante la visita y buscó enviar señales de acercamiento al reanudar deportaciones y autorizar la extradición de un conocido narcotraficante a EE UU.
El encuentro se produjo tras meses de escalada verbal y sanciones. En octubre, la administración Trump impuso medidas contra Petro, su familia y un ministro de su gabinete por presuntos nexos con el narcotráfico, sanciones que debieron levantarse para permitir la visita. Aunque Colombia es un aliado histórico de Washington y un socio clave fuera de la OTAN, las acusaciones y las recientes operaciones militares estadounidenses en la región han puesto a prueba la relación.
