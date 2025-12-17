Ataque en Australia: más sospechas sobre el ISIS

Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó ayer que el ataque contra una multitud que celebraba la festividad judía de Janucá en una popular playa de Sydney estuvo probablemente “motivado por la ideología” del grupo yihadista Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés).
Sajid Akram y su hijo Naveed mataron a 15 personas e hirieron a más de 40 en el tiroteo, ocurrido el domingo por la tarde en Bondi Beach.
“Sajid Akram es originario de Hyderabad, India. Emigró a Australia en busca de empleo hace aproximadamente 27 años, en noviembre de 1998”, indicó en un comunicado la policía del estado de Telangana, en el sur del país asiático. Su nacionalidad era india, confirmó.
Su hijo figura en cambio como ciudadano australiano, indicaron las autoridades, que calificaron el ataque de acto “terrorista” impulsado por el “antisemitismo”.
“Al parecer, esto estuvo motivado por la ideología del Estado Islámico”, declaró el primer ministro a la cadena australiana ABC.
“Con el auge del ISIS hace ya más de una década, el mundo ha estado lidiando con el extremismo y esta ideología de odio”, afirmó en otra entrevista usando uno de los acrónimos del Estado Islámico.
La policía halló un auto registrado a nombre de Naveed Akram cerca de la playa tras el tiroteo, en cuyo interior encontraron explosivos improvisados y “dos banderas artesanales de ISIS”, reveló el comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon.
Según Albanese, Naveed Akram, supuestamente un albañil desempleado de 24 años, ya había llamado la atención de la agencia de inteligencia australiana en 2019, aunque no se lo consideró una amenaza inminente. La policía sigue reconstruyendo los movimientos de los atacantes en los días previos al tiroteo.
Una cuestión clave es si los tiradores se reunieron con extremistas islámicos durante un viaje a Filipinas en noviembre, según apuntó la prensa estatal.
El departamento de migración de Filipinas confirmó que llegaron el 1 de noviembre, y que el padre se identificó como ciudadano indio y el hijo como australiano.
“Las razones por las que fueron a Filipinas, el propósito de ese viaje y los lugares que visitaron están siendo investigados”, dijo Lanyon a periodistas.
El día del ataque, Naveed Akram le dijo a su madre que se iba de la ciudad a pescar. Sin embargo, las autoridades creen que se encerró en un departamento alquilado con su padre para planear el brutal ataque.
Dispararon con armas de grueso calibre hacia la playa abarrotada de bañistas durante diez minutos, antes de que la policía abatiera al padre, de 50 años.
El hijo, en cambio, permanece en coma en el hospital bajo vigilancia policial.
