Un exembajador de EE UU en Argentina y Epstein

La publicación de más de tres millones de páginas vinculadas a los llamados Archivos Epstein en Estados Unidos incluyó correos electrónicos que mencionan al exembajador estadounidense Earl Anthony Wayne, quien fue representante diplomático en la Argentina entre 2006 y 2009 y en México entre 2011 y 2015.

En uno de los documentos desclasificados, al que accedieron medios internacionales, un hombre identificado como Kenneth Darrell Turner —que se presenta como agente del FBI— vincula a Wayne con una presunta red de trata sexual asociada al financista Jeffrey Epstein. Las acusaciones aparecen en una cadena de correos electrónicos enviados en 2019, que describen hechos que, según el remitente, habrían ocurrido en 2014 en territorio mexicano.

No existe confirmación oficial sobre la veracidad de las acusaciones ni sobre la identidad de Turner como agente federal.

En los mensajes, Turner asegura que Wayne habría participado en una supuesta fiesta con menores de edad en Ciudad Juárez, en un predio que —según su versión— estaba bajo control del consulado estadounidense. También afirma que el exembajador habría sido condenado en México en 2017 por un delito sexual y que habría evitado cumplir la pena mediante un acuerdo irregular.

El documento incluye además un formulario de admisión del FBI en el que Turner afirma haber entregado información entre 2018 y 2019 sobre presuntas actividades de tráfico sexual que involucraban a Wayne y al excomandante de los Navy SEAL, Richard Marcinko.

Las denuncias describen una supuesta conspiración entre funcionarios y agentes estadounidenses, e incluso relatan ataques armados contra quienes investigaban el caso. Ninguno de esos hechos pudo ser verificado de manera independiente.

Según los documentos, Wayne tendría una orden de arresto pendiente en México por evasión de condena, algo que tampoco pudo ser confirmado por fuentes judiciales.