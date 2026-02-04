Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |VÍNCULOS Y FUERTES ACUSACIONES

Un exembajador de EE UU en Argentina y Epstein

4 de Febrero de 2026 | 01:53
Edición impresa

La publicación de más de tres millones de páginas vinculadas a los llamados Archivos Epstein en Estados Unidos incluyó correos electrónicos que mencionan al exembajador estadounidense Earl Anthony Wayne, quien fue representante diplomático en la Argentina entre 2006 y 2009 y en México entre 2011 y 2015.

En uno de los documentos desclasificados, al que accedieron medios internacionales, un hombre identificado como Kenneth Darrell Turner —que se presenta como agente del FBI— vincula a Wayne con una presunta red de trata sexual asociada al financista Jeffrey Epstein. Las acusaciones aparecen en una cadena de correos electrónicos enviados en 2019, que describen hechos que, según el remitente, habrían ocurrido en 2014 en territorio mexicano.

No existe confirmación oficial sobre la veracidad de las acusaciones ni sobre la identidad de Turner como agente federal.

En los mensajes, Turner asegura que Wayne habría participado en una supuesta fiesta con menores de edad en Ciudad Juárez, en un predio que —según su versión— estaba bajo control del consulado estadounidense. También afirma que el exembajador habría sido condenado en México en 2017 por un delito sexual y que habría evitado cumplir la pena mediante un acuerdo irregular.

El documento incluye además un formulario de admisión del FBI en el que Turner afirma haber entregado información entre 2018 y 2019 sobre presuntas actividades de tráfico sexual que involucraban a Wayne y al excomandante de los Navy SEAL, Richard Marcinko.

Las denuncias describen una supuesta conspiración entre funcionarios y agentes estadounidenses, e incluso relatan ataques armados contra quienes investigaban el caso. Ninguno de esos hechos pudo ser verificado de manera independiente.

LE PUEDE INTERESAR

Rusia golpea a Ucrania en plena ola de frío extremo

LE PUEDE INTERESAR

Trump reclama US$ 1.000 millones a Harvard

Según los documentos, Wayne tendría una orden de arresto pendiente en México por evasión de condena, algo que tampoco pudo ser confirmado por fuentes judiciales.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI

Gimnasia destrabó el partido en el momento justo y terminó ganando con justicia 3 a 1 ante Aldosivi

Estudiantes empató 0 a 0 con Defensa y Justicia: solo Iacovich estuvo a la altura de un campeón desteñido por las ausencias

Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable

¡Histórico! Los argentinos Ca7riel y Paco ganaron el Grammy: las fotos de la alfombra roja

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
+ Leidas

Kicillof, más cerca de ser titular del PJ y cumbre para porotear la lista

Sigue el debate por la actitud de Benedetti

Los números de la suerte del miércoles 4 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

VIDEO.- Auzmendi: a fuerza de goles quiere pelear un lugar en el equipo

VIDEO.- El verano, el deterioro y otro balcón que pudo armar un drama

Iacovich: “Esto es un premio al esfuerzo de tantos años”

Boca va por el atacante y quiere liberar otro cupo

VIDEO.- Un infierno en la Ciudad: ola de calor y más de 15 mil vecinos sin luz
Últimas noticias de El Mundo

EE UU, duro con Irán: derribó un dron “amenazante”

Petro, recibido en la Casa Blanca pese a la tensión

Los Clinton testificarán por el escándalo Epstein

Rusia golpea a Ucrania en plena ola de frío extremo
Policiales
Operativo en las calles de La Plata para salvar a un bebé que se ahogaba
VIDEO.- Un penitenciario "mechero": lo acusan de llevarse prendas en un comercio de La Plata
Atropello y muerte de dos músicos en La Plata: condenaron al conductor de la Ranger, pero no irá preso
El atropello a los motociclistas en La Plata: tiene fecha el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo
VIDEO. Un incendio se desató en las afueras del Autódromo Mouras de La Plata: trabaja una dotación de bomberos
Deportes
VIDEO.- Auzmendi: a fuerza de goles quiere pelear un lugar en el equipo
El Lobo comienza a tener variantes en el banco de relevos
La Reserva ganó en el debut del Pata Pereyra
Iacovich: “Esto es un premio al esfuerzo de tantos años”
Sigue el debate por la actitud de Benedetti
Información General
Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell
España avanza hacia la prohibición de redes sociales para menores de 16
Los números de la suerte del miércoles 4 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Escándalo con prestadores del PAMI: días de 100 horas, órdenes truchas, recetas falsas y uso indebido de datos personales
Faustino Oro, el prodigio argentino del ajedrez mundial, vive en Barcelona y mantiene su pasión por Vélez

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla