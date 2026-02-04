Los Clinton testificarán por el escándalo Epstein

El expresidente estadounidense Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton cerraron finalmente un acuerdo con los republicanos de la Cámara de Representantes para testificar este mes en la investigación legislativa sobre Jeffrey Epstein. La decisión llegó tras meses de negociaciones tensas y ante la amenaza concreta de que el Congreso avanzara con cargos de desacato, un escenario inédito que hubiera podido derivar en fuertes multas e incluso penas de prisión. Hillary Clinton declarará ante el Comité de Supervisión el 26 de febrero y Bill Clinton lo hará un día después, en lo que marcará la primera vez que un expresidente es obligado a comparecer ante legisladores.

El acuerdo se selló luego de que los republicanos, con el respaldo de algunos demócratas, dejaran en claro que estaban dispuestos a someter a votación los cargos de desacato. El presidente del comité, James Comer, afirmó que el objetivo es “ofrecer transparencia y rendición de cuentas” sobre los crímenes de Epstein y de su exnovia Ghislaine Maxwell. Aunque Bill Clinton mantuvo una relación conocida con el financista a fines de los años noventa y comienzos de los 2000, nunca fue acusado de delito alguno y ambos Clinton sostienen que desconocían los abusos sexuales a menores cometidos por Epstein.

Durante semanas, los abogados del matrimonio argumentaron que las citaciones eran inválidas y propusieron declaraciones juradas por escrito. Sin embargo, la presión política terminó inclinando la balanza. Las comparecencias serán bajo juramento, quedarán registradas en video y transcriptas, en un contexto de creciente confrontación partidaria. Desde el entorno de los Clinton acusan a los republicanos de priorizar su testimonio por sobre el análisis del manejo que hizo la administración Trump de los archivos vinculados al caso.

El impacto del escándalo Epstein también volvió a sacudir al Reino Unido. El exembajador británico en Washington, Peter Mandelson, anunció que dejará su escaño en la Cámara de los Lores tras la difusión de nuevos documentos que lo vinculan con el fallecido financista.