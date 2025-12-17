Suspenden la sesión del Concejo Deliberante local

Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo
El oficialismo municipal decidió ayer suspender la sesión del Concejo Deliberante local convocada para mañana. Así pudo saberlo EL DIA, quien confirmó que se trató de una decisión tomada por el peronismo.
Según indicaban algunas versiones, el motivo por el que el cónclave pasaría al martes 23 es que varios de los ediles de Fuerza Patria participarán de la movilización prevista para ese día frente al Congreso, en rechazo de la ley de reforma laboral que impulsa el presidente, Javier Milei.
“Nosotros estamos dispuestos a sesionar, pero el peronismo tiene la llave para reunir el quórum”, dijo el libertario Guillermo Bardón.
La sesión iba a ser la última del año y la primera con la nueva composición del Cuerpo, que se renovó la semana pasada. También sería la primera sesión en la que el presidente del bloque de Fuerza Patria, Pablo Elías, participe alejado ya de La Cámpora. Es que, como viene publicando EL DIA, el edil anunció su alejamiento de la agrupación que lidera Máximo Kirchner y fundó una propia “en apoyo a las gestiones de Julio Alak, Axel Kicillof y la libertad de Cristina Kirchner”.
