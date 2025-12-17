La golpearon para robarle en el local y ella los corrió

Dos sujetos entraron en la tarde del lunes a un negocio de venta de ropa, en pleno centro de La Plata, y cuando la vendedora los atendió, le solicitaron ver algunas prendas de vestir.

Quisieron dar señales de que eran clientes como otros cualquiera. Pero no lo eran y no tardaron en hacérselo saber a la empleada.

Fuentes policiales de esa zona indicaron que, cerca de las 19, esos individuos entraron al comercio, ubicado en 48 entre 8 y 9, donde le solicitaron a la mujer, de 41 años, que estaba sola, ver bermudas y remeras.

Sin embargo, cuando la vendedora les acercó la mercadería pedida para que pudieran probársela, uno de ellos la intimidó de atrás con lo que la víctima supone que era una pistola, para enseguida meterla en un probador.

”Quisieron encerrarla ahí, pero ella se resistió y recibió trompadas y patadas al darse un forcejeo. Los ladrones huyeron con un celular del local y la vendedora salió a correrlos a los gritos, aunque sin alcanzarlos”, citó uno de los voceros.