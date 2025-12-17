Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Libros, pósters y juegos de EL DIA a precios increíbles: hoy termina la preventa para suscriptores y mañana se abre a todo público

Política y Economía

Jornada por el Día Mundial del Suelo 2025 destacó el rol del suelo en ciudades y producción

La actividad reunió a organismos técnicos y científicos para reflexionar sobre la conservación del suelo, su impacto ambiental y productivo, y la necesidad de integrar conocimiento, tecnología y gestión profesional ante la degradación y la variabilidad climática.

Jornada por el Día Mundial del Suelo 2025 destacó el rol del suelo en ciudades y producción
17 de Diciembre de 2025 | 09:54

Escuchar esta nota

Bajo el lema “Suelos sanos para ciudades saludables”, se realizó la jornada “Día Mundial del Suelo 2025” en la sede del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA), organizada por el INTA, Fertilizar, el CPIA y la Asociación Argentina de Ciencias del Suelo (AACS), con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia del cuidado del suelo y su impacto en la producción, el ambiente y la vida urbana.

Durante el encuentro, la directora ejecutiva de Fertilizar, María Fernanda González San Juan, subrayó que el suelo no es solo patrimonio del campo, sino que también sostiene la vida en los entornos urbanos, ya que regula la temperatura, filtra el agua, almacena carbono y conserva la biodiversidad. En ese marco, recordó que, según la FAO, el 95 % de los alimentos proviene del suelo y que una tercera parte se encuentra degradada, lo que da cuenta de la magnitud del desafío. En relación con la realidad nacional, destacó que en la Argentina el suelo es la base de la producción agropecuaria y afirmó que “el futuro y la esperanza no están lejos ni arriba, sino abajo en el suelo, que es nuestro sustento, en todo sentido, porque de él dependen todas nuestras fuentes de alimentos”.

Por su parte, el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, valoró la articulación entre las distintas instituciones participantes como un ejemplo de cómo la ciencia puede generar activos para una economía que busca ser competitiva, dinámica y abierta. Al repasar los 69 años de trayectoria del organismo, resaltó el aporte histórico del INTA al estudio de los suelos en la Argentina y la relevancia que este recurso ha tenido y continúa teniendo en la economía del país.

En ese contexto, Bronzovich señaló que en la producción agroalimentaria actual la tecnología tiene un peso creciente en los cambios de productividad de los sistemas, y remarcó que esta surge de la inversión, impulsada por incentivos, reglas claras, información y conocimiento. Finalmente, sostuvo que el suelo forma parte de la identidad nacional y que la tecnología representa el futuro, definiendo al INTA como el puente entre ambos.

A su turno, el director del Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRN) del INTA, Pablo Mercuri, afirmó que los suelos requieren un mayor compromiso por parte de los profesionales de las ciencias agrarias. Indicó que persisten cifras que reflejan la complejidad de la gestión del suelo en los establecimientos agropecuarios y la preocupación por la degradación y la reposición de nutrientes para sostener su salud. Además, advirtió sobre el impacto de la alta variabilidad climática en el estado del suelo y en la disponibilidad de agua campaña tras campaña, y remarcó la necesidad de fortalecer el trabajo de campo para sostener la producción y el cuidado ambiental.

En esa línea, Mercuri hizo hincapié en la necesidad de avanzar hacia una intensificación inteligente y planteó interrogantes sobre la suficiencia de las actuales muestras de suelo por campaña. También destacó que la variabilidad climática en la principal región productiva del país profundiza procesos de degradación, aunque puede generar oportunidades, como la siembra temprana de gramíneas y el manejo adecuado de rastrojos, que contribuyen a mejorar la estructura y fertilidad del suelo.

Asimismo, señaló la importancia de brindar respuestas rápidas al productor con recomendaciones concretas y resaltó la generación de información primaria, como mapas de suelos, humedales, carbono y cultivos extensivos. En ese sentido, afirmó: "Creamos una nueva generación de mapas que combina información para la toma de decisiones".

La jornada incluyó además los ejes “Herramientas 4.0 para el uso y conservación del suelo” y “Un mundo debajo de nuestros pies”, con disertaciones de especialistas del INTA, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), la FAO, Fertilizar y Clarión.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Guardia alta: hay árbitros para la final Estudiantes - Platense en San Nicolás

Se agotó la preventa para la final Estudiantes vs Platense: precios y quiénes pueden comprar mañana

En Gimnasia siguen las negociaciones por el regreso de Nacho Fernández: los detalles de la nueva reunión

Un estudiante de economía, el dueño de los $4.000.000 del Cartonazo

Mercado de alquileres en La Plata: alta oferta, demanda estable y moderada movida estudiantil
+ Leidas

La Provincia confirmó la fecha de pago del aguinaldo a estatales y a jubilados del IPS

Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo

Estudiantes campeón: cuál es el premio que no se ve pero vale como un título

Palacios y Carrillo no se quieren perder la final del sábado: qué equipo tiene en mente Domínguez

Todo Estudiantes ya palpita la final: escasas plateas, micros a socios y Verón en cancha

Grave denuncia en La Plata: prostitución forzada, abusos y amenazas

Se arma el Gimnasia 2026: Martínez adentro, Zaniratto al caer y el gran deseo es Nacho Fernández

El Colegio de Médicos bonaerense alertó sobre la “libertad de matrícula”
Últimas noticias de Política y Economía

"Hacen lo que se les canta las pelotas": el fuerte cruce entre Mayans y Bullrich en el Senado

Punto por punto, la "contrarreforma" de Kicillof para contener a los "Rappi" frente al proyecto de Milei

Arrancó el paro de los controladores aéreos: días y vuelos que afectará

En Bolívar, Bucca define su gabinete tras reuniones reservadas y cambios clave internos
Información General
Otro juicio laboral de $250 millones pone en jaque a una pyme: hay preocupación en el sector
Niños vegetarianos: alertan sobre déficits de nutrientes clave
Murió Kenya, la última elefanta cautiva de la Argentina
Egresados sin plata para su fiesta: una mamá se la jugó en el casino
Los números de la suerte del miercoles 17 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Policiales
Milagro en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco, chocó contra "El Pulpito" y se estrelló contra un árbol en La Plata
VIDEO.- Motochorros "polirrubro" en La Plata: en un suspiro y a los tiros roban en pollajería, panadería y una YPF
Cayeron "El Caco" y "Cartucho", acusados de robar, golpear y maniatar a una jubilada de 80 años en City Bell
Internet, ¡un peligro!: más de 20 mil estafas diarias y 30 homicidios en lo que va de 2025
Grave denuncia en La Plata: prostitución forzada, abusos y amenazas
Espectáculos
Confesiones de Guillermina Valdés: cómo fue el día en que su hija Paloma le contó sobre su orientación sexual
Steven Spielberg vuelve a la ciencia ficción y a las invasiones extraterrestres con “El día de la revelación"
“Secreto en la montaña”: Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe reviven una emblemática historia de amor prohibido
Acoso laboral y acuerdo millonario en la Justicia: demandaron al marido de Maru Botana, los detalles de la causa 
¡Bombazo! Desde la cárcel Morena Rial se postuló a Gran Hermano Generación Dorada y generó revuelo
Deportes
Los Salieris del Chiqui: ¿quiénes son los fieles seguidores de Tapia en la AFA?
Estudiantes campeón: cuál es el premio que no se ve pero vale como un título
Platense hace un mes que no juega, pero tiene confianza para la final
Se arma el Gimnasia 2026: Martínez adentro, Zaniratto al caer y el gran deseo es Nacho Fernández
¿Se podría dar lo de Dybala a Boca para el 2026?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla