Jornada por el Día Mundial del Suelo 2025 destacó el rol del suelo en ciudades y producción

Bajo el lema “Suelos sanos para ciudades saludables”, se realizó la jornada “Día Mundial del Suelo 2025” en la sede del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA), organizada por el INTA, Fertilizar, el CPIA y la Asociación Argentina de Ciencias del Suelo (AACS), con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia del cuidado del suelo y su impacto en la producción, el ambiente y la vida urbana.

Durante el encuentro, la directora ejecutiva de Fertilizar, María Fernanda González San Juan, subrayó que el suelo no es solo patrimonio del campo, sino que también sostiene la vida en los entornos urbanos, ya que regula la temperatura, filtra el agua, almacena carbono y conserva la biodiversidad. En ese marco, recordó que, según la FAO, el 95 % de los alimentos proviene del suelo y que una tercera parte se encuentra degradada, lo que da cuenta de la magnitud del desafío. En relación con la realidad nacional, destacó que en la Argentina el suelo es la base de la producción agropecuaria y afirmó que “el futuro y la esperanza no están lejos ni arriba, sino abajo en el suelo, que es nuestro sustento, en todo sentido, porque de él dependen todas nuestras fuentes de alimentos”.

Por su parte, el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, valoró la articulación entre las distintas instituciones participantes como un ejemplo de cómo la ciencia puede generar activos para una economía que busca ser competitiva, dinámica y abierta. Al repasar los 69 años de trayectoria del organismo, resaltó el aporte histórico del INTA al estudio de los suelos en la Argentina y la relevancia que este recurso ha tenido y continúa teniendo en la economía del país.

En ese contexto, Bronzovich señaló que en la producción agroalimentaria actual la tecnología tiene un peso creciente en los cambios de productividad de los sistemas, y remarcó que esta surge de la inversión, impulsada por incentivos, reglas claras, información y conocimiento. Finalmente, sostuvo que el suelo forma parte de la identidad nacional y que la tecnología representa el futuro, definiendo al INTA como el puente entre ambos.

A su turno, el director del Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRN) del INTA, Pablo Mercuri, afirmó que los suelos requieren un mayor compromiso por parte de los profesionales de las ciencias agrarias. Indicó que persisten cifras que reflejan la complejidad de la gestión del suelo en los establecimientos agropecuarios y la preocupación por la degradación y la reposición de nutrientes para sostener su salud. Además, advirtió sobre el impacto de la alta variabilidad climática en el estado del suelo y en la disponibilidad de agua campaña tras campaña, y remarcó la necesidad de fortalecer el trabajo de campo para sostener la producción y el cuidado ambiental.

En esa línea, Mercuri hizo hincapié en la necesidad de avanzar hacia una intensificación inteligente y planteó interrogantes sobre la suficiencia de las actuales muestras de suelo por campaña. También destacó que la variabilidad climática en la principal región productiva del país profundiza procesos de degradación, aunque puede generar oportunidades, como la siembra temprana de gramíneas y el manejo adecuado de rastrojos, que contribuyen a mejorar la estructura y fertilidad del suelo.

Asimismo, señaló la importancia de brindar respuestas rápidas al productor con recomendaciones concretas y resaltó la generación de información primaria, como mapas de suelos, humedales, carbono y cultivos extensivos. En ese sentido, afirmó: "Creamos una nueva generación de mapas que combina información para la toma de decisiones".

La jornada incluyó además los ejes “Herramientas 4.0 para el uso y conservación del suelo” y “Un mundo debajo de nuestros pies”, con disertaciones de especialistas del INTA, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), la FAO, Fertilizar y Clarión.