Espectáculos |Del encierro a la casa más famosa

¡Bombazo! Desde la cárcel Morena Rial se postuló a Gran Hermano Generación Dorada y generó revuelo
17 de Diciembre de 2025 | 07:23

Sigue avanzando el casting de la nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada. Allí, Yanina Latorre reveló detalles del detrás de escena, los convocados que dijeron que no y la postulación de Morena Rial. 

Mientras Gran Hermano: Generación Dorada empieza a tomar forma a meses de su estreno, el proceso de selección ya deja escenas inesperadas que alimentan la previa del reality.

La nueva temporada promete una mezcla de figuras conocidas, aunque todavía no hay participantes confirmados, comienzan a filtrarse historias que sorprenden incluso a quienes siguen de cerca el detrás de escena del programa.

Ahora, Yanina Latorre aportó información luego de una comunicación al aire con Santiago del Moro. Fue el propio conductor de Gran Hermano quien aclaró el estado actual del casting y buscó llevar tranquilidad frente a los rumores que circulan. "Confirmado no hay nadie. Varios están muy avanzados en cuanto a las pruebas y estudios para entrar a la casa", reveló.

A partir de allí, Latorre comenzó a detallar situaciones concretas que ya se dieron en torno a Gran Hermano: Generación Dorada. Una de ellas tiene que ver con un nombre que sonó fuerte, pero que habría decidido no avanzar. "Un convocado que dijo que no: Toto Kirzner", aseguró la panelista, marcando que no todos los llamados llegan a buen puerto. 

Sin embargo, el foco de la conversación giró rápidamente: "Morena Rial mandó un casting virtual, que grabó en la cárcel, para participar de Gran Hermano: Generación Dorada", reveló, y no dudó en calificar a la mediática como "atrevida". El dato causó impacto inmediato, no solo por el contexto en el que grabó el supuesto video, sino también por la exposición mediática que rodea a la hija de Jorge Rial.

Así, mientras la producción sigue analizando perfiles y definiendo quiénes podrían cruzar la puerta de la casa, el nombre de Morena Rial ya quedó instalado como uno de los más comentados de la previa. 

