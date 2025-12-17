Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Golpe al bolsillo de los usuarios

Micros en La Plata: el nuevo año viene con una suba de boleto del 4,5%

Se vuelve a aplicar la fórmula automática de inflación más el 2 por ciento adicional. El mínimo con SUBE registrada, a $750

Micros en La Plata: el nuevo año viene con una suba de boleto del 4,5%
17 de Diciembre de 2025 | 03:20
Edición impresa

El próximo año comenzará con un aumento del 4,5 por ciento en los boletos de los micros de la Región. Según pudo saber este diario, el Ministerio de Transporte de la Provincia confirmó la fórmula automática de inflación más el 2 por ciento adicional que apunta a reducir los subsidios que paga el Estado.

Con la suba, el boleto mínimo se acerca a los 750 pesos y la segunda sección (la más utilizada en la Ciudad) supera los 800 pesos, siempre que el usuario tenga la tarjeta SUBE registrada. Sin el plástico registrado, el precio supera los 1.000 pesos en ambos casos.

Los aumentos en las tarifas de los micros no dan respiro desde inicios de este año, cuando se impuso la fórmula automática y tuvo dos picos de aumentos: marzo y este mes, con subas superiores al 10 por ciento, por encima de la inflación. En el año, el acumulado está en el orden del 100 por ciento.

En ese panorama, los usuarios ya están padeciendo la baja en las frecuencias de los micros, aunque desde las empresas se anuncia que la reducción de las frecuencias de los micros se ejecutará desde el próximo lunes.

Quienes tienen que ir a trabajar ya sufren la disminución de los servicios y hacen cuentas para saber si con las subas pueden seguir tomando el micro, ya que los sueldos e ingresos de las familias no siguen el mismo rumbo de subas del servicio de colectivos.

Los pasajeros vienen de sufrir un 14,4 por ciento de aumento en el precio del boleto en el primer día de este mes.

Según el gobierno bonaerense, “el colapso socioeconómico tiene un impacto inmediato en el sector de colectivos urbanos y suburbanos del AMBA. El nivel cobertura del costo total del sistema fue decreciendo significativamente a partir de 2023 como resultado de la reducción de la demanda, significando para las empresas del sector una drástica reducción de la recaudación, haciendo insostenible abordar los costos de operatividad de los servicios y la flota”.

Mientras tanto, los usuarios hacen malabares para pagar los boletos que los lleven al trabajo o cualquier otro destino. “Sube el precio del boleto, pero no los ingresos. Los pasajeros estamos muy preocupados por esta situación”, dijo un usuario que habló con este diario.

 

