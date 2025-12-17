Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Libros, pósters y juegos de EL DIA a precios increíbles: hoy termina la preventa para suscriptores y mañana se abre a todo público

Política y Economía |Sesión especial

El oficialismo fideliza aliados y busca aprobar el Presupuesto

También quiere avanzar con la Ley de Inocencia Fiscal y la regla fiscal y monetaria. Consiguió dictámenes para todas las normativas

El oficialismo fideliza aliados y busca aprobar el Presupuesto

NICOLÁS MASSOT PRESENTÓ UN PRESUPUESTO ALTERNATIVO/NA

17 de Diciembre de 2025 | 01:14
Edición impresa

El oficialismo encara con viento a favor la sesión especial de hoy a las 14 en la que buscará lograr la media sanción de los proyectos de Presupuesto 2026, Ley de Inocencia Fiscal y la regla fiscal y monetaria, tras salir airoso en la primera batalla por los dictámenes.

Conforme a la nota de la convocatoria, el recinto se abrirá a las 14 en la primera sesión del período de sesiones extraordinarias, escenario que le servirá al Gobierno para cristalizar la nueva relación de fuerzas que tuvo como punto de inflexión las elecciones de octubre.

El tiempo fue mitigando las heridas que habían dejado los cierres electorales y el “robo” por goteo de diputados: el PRO volvió a ser el habitual socio que avala cada una de las iniciativas del Gobierno de Javier Milei y le puso el gancho a las tres iniciativas.

Lo mismo hicieron la UCR y el MID, que junto a la bancada amarilla conforman el flamante interbloque “Fuerzas del Cambio”, una suerte de revival de Cambiemos, con una presencia mucho más débil que la que supo tener en el pasado reciente.

Innovación Federal, Elijo Catamarca, Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo (San Juan) completan el abanico de alianzas del oficialismo libertario.

Este conglomerado capitaneado por La Libertad Avanza aportó 28 firmas para los dictámenes de mayoría del Presupuesto y la ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria, y 44 firmas para el proyecto de Inocencia Fiscal.

El presidente electo chileno con Milei para afinar la buena sintonía

Avanzan con la reforma laboral y le ponen plazo al debate: viernes 26

El único proyecto que corre algún riesgo de no ser aprobado en el recinto es la ley que establece una regla fiscal rigurosa bajo amenaza de sanciones penales para los funcionarios que incumplan con el déficit cero: en caso de convertirse en ley, la Justicia podría anular la norma con planteos de presunta anticonstitucionalidad.

“Le vamos a estar mostrando al mundo que somos un país serio, que tenemos un presupuesto, que sabemos cómo gastarlo y que lo gastamos equilibradamente en beneficio de todos los argentinos”, esgrimió el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni en el plenario de comisiones conducido por Bertie Benegas Lynch.

Para el cordobés, “este presupuesto ordena la vida de todos los argentinos” ya que con el equilibrio fiscal se garantiza que “no se gastará más de lo que ingresa”.

El heterogéneo interbloque Unidos (cuya cabecera es Provincias Unidas) intentaba unificar una postura en torno a la abstención, aunque algunos diputados provenientes del PRO hacían fuerza para votar a favor del Presupuesto, algo que podría desencadenar un voto dividido.

“Si en el bloque algunos de los nuestros terminan votando a favor del Presupuesto, quizás algunos de nosotros votemos en contra para equilibrar”, reveló un diputado de Provincias Unidas que es proclive a unificar el voto en torno a la abstención.

En nombre de Unidos, Nicolás Massot fue el encargado de presentar un dictamen alternativo del Presupuesto, que entre otros elementos ratifica los fondos previstos en las leyes de financiamiento universitario, de emergencia pediátrica y de Discapacidad.

En sentido opuesto, el oficialismo introdujo a último momento en el texto la derogación de estas dos leyes que habían sido votadas por la oposición con mayoría de dos tercios en dos oportunidades, la segunda vez para revertir el presidencial de Javier Milei.

Unión por la Patria, para no quedar entrampado en una postura de pasividad y permisividad frente al avance libertario, definió que para cada uno de los temas que planteara el oficialismo, el peronismo presentará una contrapropuesta superadora, aunque sea de manera testimonial.

“Mamarracho”
El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro embistió contra la ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Financiera que impulsa el Gobierno, al calificarla como un “mamarracho jurídico constitucional”.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

