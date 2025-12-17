“Pasaron tirando tiros y una bala mató a Gonzalo”

Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo
Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo
El viernes pasado asesinaron de un balazo a Cristian Gonzalo Prado (23) en Villa Elvira. Los autores del ataque estarían identificados, aunque por el momento no hay ningún detenido en la causa.
Agustina, su novia, que estaba en el lugar de la balacera, ayer encabezó una sentida manifestación frente al edificio de las fiscalías para reclamar justicia. La acompañó un nutrido grupo de familiares y amigos, que enarboló pancartas con la foto y los nombres de todos los sospechosos. Son varios.
“Pasaron tirando tiros. Fueron como 50, no sé. Y una bala mató a Gonzalo”, mencionó la joven entre lágrimas.
Indignada por el paso de los días, cargó contra los investigadores del caso.
“Cómo puede ser que no sepan dónde están. Para mi no están moviendo como deben. Por eso este reclamo”, argumentó.
“Yo estaba ahí. Lo vi a Gonzalo herido y sé bien lo que pasó. Pero la verdad que no me sentí bien tratada cuando declaré en la comisaría, a la que casi llegué arrastrándome del dolor. Es como que me di vuelta y hubiesen tirado mi declaración a un tacho de basura. No hacen nada de nada”, se quejó.
La chica también habló de la impunidad que tendrían los asesinos, a quienes describió como “gente con plata”. “Y acá la plata, sabemos bien, mueve al mundo”, precisó.
“Se reían, se burlaban de nosotros”, recordó enseguida indignada.
Respecto de Gonzalo, lo describió como “un pibe bueno, que no le hacía mal a nadie. Por eso necesitamos justicia. Acá hubo un autor y varios cómplices. Pero son todos la misma basura. Que los metan presos o se entreguen, pero que hagan algo ya”.
El encuentro, cabe destacar, se cerró bajo un aplauso continuo al grito de “justicia, justicia”.
Agustina también declaró en sede fiscal. Esa es su esperanza de que la situación cambie, contó.
