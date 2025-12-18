PSG campeón del mundo por primera vez

Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
Los libertarios buscan dictamen para avanzar en la reforma laboral
Con apoyo peronista, de la izquierda y piqueteros, la CGT protesta en la calle
El drama de la zona roja: “Falta decisión política”, reclaman los vecinos
Jueces de la Provincia reclaman diálogo para la reforma del Código Penal
El blue escala, ya sin “manos amigas” y se asienta en $1.500
Psiquiatras y psicólogos, dan charlas de salud mental en clubes
Actividades: fiesta del deporte, club de lectura, vino y concierto en la basílica
Cena de fin de año en la Sociedad Lituana “Nemunas”, de Berisso
Impulsan un jury para el juez de la VTV y las multas de tránsito
Motochorros impunes Dueños de la calle y del terror en La Plata
Corina Machado se fue de Oslo y su paradero vuelve a ser un misterio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Derrotó al Flamengo por penales (2-1) y levantó la Copa Intercontinental. El arquero Safonov, enorme figura, atajó cuatro envíos
El Paris Saint Germain se consagró campeón de la Copa Intercontinental tras vencer a Flamengo 2-1 en la definición por penales, luego del empate 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue.
En una tanda cargada de tensión y emotividad, el conjunto francés fue más efectivo y selló el título gracias a los errores del equipo brasileño, con Luis Araújo fallando el último remate que desató el festejo parisino y el arquero Matvey Safonov como figura tras atajar cuatro penales.
El partido había sido parejo y disputado. PSG se puso en ventaja en el primer tiempo con el gol de KhvichaKvaratskhelia, que aprovechó un rebote en el área para definir a quemarropa. Flamengo, que había sufrido el dominio territorial del equipo de LuisEnrique en varios pasajes, logró reaccionar en el complemento y alcanzó la igualdad a través de Jorginho, quien convirtió de penal tras una infracción sancionada por el VAR.
En el segundo tiempo y a lo largo del alargue, el PSG mostró una postura más ambiciosa y fue el que más buscó el gol del triunfo. Dembélé, Barcola, João Neves y Nuno Mendes tuvieron situaciones claras, pero se toparon con la resistencia defensiva del “Mengao” y con buenas intervenciones de AgustínRossi. Flamengo, por su parte, apostó al orden y al desgaste físico para llevar la definición a los penales.
Desde los doce pasos, la serie fue cambiante y dramática. Vitinha y NunoMendes convirtieron para el PSG, mientras que Flamengo desperdició varias ejecuciones clave, incluidas las de Saúl, Pedro, Leo Pereira y finalmente LuisAraújo. El error final del delantero brasileño sentenció la serie y confirmó al conjunto francés como campeón.
LE PUEDE INTERESAR
Tras su viaje a la India, Messi llegó a la Argentina
LE PUEDE INTERESAR
For Ever vuelve a Primera luego de nueve años
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí