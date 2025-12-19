Hockey: Camacho, el elegido para guiar a las chicas de Santa Bárbara

Por tercer año consecutivo, el equipo femenino de Santa Bárbara “A” iniciará el torneo Metropolitano de Primera División de hockey con un nuevo entrenador, ya que tras el alejamiento de Pablo Moreira se hará cargo del conjunto de Gonnet, Santiago Camacho.

“Fue una decisión de común acuerdo con la dirigencia de Santa Bárbara para mi salida del club”, respondió Moreira ante la consulta de este medio y agregó que “solamente seguiré dirigiendo a los caballeros de Ducilo”, puntualizó El Tierno.

Cabe recordar que al finalizar la temporada 2024 se marchó de la conducción de Matías Cereceda. En el caso del “Rena” consiguió el ascenso a la categoría superior con el equipo de Santa Bárbara de caballeros y de acuerdo a lo que se pudo averiguar seguirá ocupando ese cargo durante la próxima temporada.

En lo que respecta a Santiago Camacho llega a Santa Bárbara con la necesidad de poner al equipo tricolor en los primeros planos, ya que este año no alcanzó clasificarse para los Playoffs, después de arrastrar cuatro temporadas consecutivas de acceder entre los clubes para pelear por el título.

Camacho tiene 36 años y viene de dirigir a GEBA “B” en el torneo de Primera B. El equipo de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires terminó en la séptima colocación de dicho certamen con 38 puntos en las 26 fechas disputadas, donde cosechó 10 victorias, 8 empates y 8 derrotas; mientras que forma parte como jugador del conjunto de Palermo.

Al respecto de su paso de su paso como entrenador de GEBA “B”, el propìo Camacho en un diálogo exclusivo con este medio afirmó que “sí, la última temporada dirigí a GEBA ‘B’. Estuve tres años en los cuales el primer año logramos el ascenso a la Primera B y los últimos dos logramos mantener la categoría de gran manera”.

Con respecto a su campaña como técnico, Camacho expresó que “desde los 18 años que soy entrenador de planteles mayores. En mis comienzos dirigí GEBA ‘C’. Luego fui asistente de Marcelo Garrafo en GEBA ‘A’, También entrené a Lomas ‘B’, fui coordinador deportivo y entrenador en Regatas de Avellaneda. Como así también tuve la oportunidad de estar al frente de las divisiones menores y la quinta de caballeros en mi club por varios años y fui entrenador de seleccionados de Buenos Aires”, resumió Camacho.

A cerca de su llegada a Santa Bárbara, Camacho afirmó que “el año pasado habíamos tenido un primer acercamiento, pero por distintos motivos no se logró concretar la llegada al club. Ahora gracias al interés de las jugadoras y en conjunto con la nueva comisión del club -siguió diciendo-, Federico Fernandez se puso en contacto conmigo y luego de algunas reuniones arribamos a un acuerdo para estar al frente del equipo de cara el 2026”.

En lo que tiene que ver con la conformación del cuerpo técnico, Camacho agregó que “no serán los mismos integrantes que tenía en GEBA ‘B’, sino estará conformado principalmente con Alejo Garcia como preparador físico, con quien ya hemos trabajado juntos y tengo la suerte de poder contar con él, ya que viene de trabajar con las chicas el último año. En lo que respecta a los asistentes estamos definiéndolo, pero seguramente será gente relacionada a Santa Barbara”.

Al ser consultado cuales serán las metas a cumplir, el flamante entrenador de Santa Bárbara expresó que “como primer objetivo es hacer una gran pretemporada, donde iremos conociéndonos con las chicas y lograr que se adapten lo más rápido posible a la forma de trabajar que pretendemos para llegar al comienzo del torneo en gran forma física, técnica y táctica. Después realizar un buen torneo para lograr la clasificación a los Playoffs”.

Claro que Camacho tendrá la responsabilidad de dirigir a dos Leonas y referentes de Santa Bárbara como Majo y Vicky Granatto. “Como para cualquier entrenador será un gran desafío poder contar con jugadoras como Majo y Vicky en el plantel. Aunque sabemos que tendrán un calendario complejo con el seleccionado argentino, ya que será el año del Mundial, pero sin dudas sabemos que en los momentos que podamos contar con ellas nos darán un plus por la calidad al equipo”, cerró.