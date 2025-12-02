"¿Nadie me va a preguntar sobre el arbitraje?": Insúa chicaneo a la prensa pero luego rompió el silencio

Rubén Darío Insúa dejó una escena llamativa en la conferencia de prensa posterior al 2-0 sufrido ante Gimnasia, cuando, antes de levantarse para retirarse, lanzó una pregunta que sorprendió a todos: “¿Nadie me va a preguntar sobre el arbitraje?”.

El técnico de Barracas Central, consciente de que cada encuentro de su equipo suele quedar bajo lupa arbitral, apeló a la ironía para abrir un tema que, hasta ese momento, nadie había mencionado. La jugada de la polémica había sido el primer gol de Gimnasia: un supuesto offside de Merlo previo a la definición de Panaro. Desde el banco del “Guapo” hubo reclamos, pero Insúa no había dicho nada públicamente hasta ese instante.

"¿NADIE ME VA A PREGUNTAR POR EL ARBITRAJE?". El comentario de Rubén Darío Insúa en el final de la conferencia tras la eliminación de Barracas ante Gimnasia. pic.twitter.com/E4JgRL8iH4 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 1, 2025

Sin embargo, cuando finalmente llegó la consulta seria sobre la acción discutida, el entrenador dejó de lado las chicanas y adoptó un tono conciliador. No hubo críticas, ni cuestionamientos al VAR ni al juez principal, Hernán Mastrángelo. Muy por el contrario, Insúa sorprendió por su mesura. “No la volví a ver pero no tengo nada que decir. Creo que el arbitraje estuvo bien, tranquilo. La tecnología está para ayudar a la justicia en el juego y no tengo mucho para decir. Si el VAR demostró que estaba habilitado, me parece perfecto”, afirmó en diálogo con Esteban Edul en ESPN.

Lejos de prolongar el foco en la polémica, el DT prefirió remarcar el rendimiento de su equipo y destacar el presente del rival. “El equipo estuvo a la altura, los dos tuvimos oportunidades de gol. Gimnasia es buen rival, pasa un buen momento y tuvo mejor eficacia”, analizó.

Su postura contrastó con el cierre provocador de la conferencia, dando lugar a una escena casi teatral: Insúa invitando a hablar del arbitraje, y luego descartando cualquier especulación cuando el tema surgió formalmente.