Por un clásico histórico y la final como premio

Gimnasia se abraza a una ilusión. El festejo con Panaro, autor del primer grito / NA

Ni el más fanático de los triperos imaginó este final de año. Cinco victorias al hilo, incluidos los mano a mano de visitante ante Unión y Barracas Central, le separaron al equipo de Fernando Zaniratto una semifinal ante Estudiantes en el Bosque cuyo premio es un viaje a la gran final del.campeonato en Santiago de Estero. Del riesgo del descenso al sueño de campeón sin escalas, en apenas un mes. El fútbol tiene estás cosas, por eso es apasionante.

El ciclo de Fernando Zaniratto tiene números sorprendentes. Ganó los últimos 5 partidos y recibió solo un gol en contra. Lastima en ataque cuando encuentra espacios y aprendió a convivir con el sufrimiento de no tener la pelota. Si eso fuerte en el juego aéreo con Giampaoli y Martínez, tenaz gracias a Max, inteligente con el manejo del Heredero y el manejo de Merlini. Hay hambre y el grupo quiere más. Está historia que no empezó bien con aquella imagen que dejó el equoo en el clásico jugado en UNO tiene una revancha soñada en el Bosque.

Gimnasia mostró mejores argumentos ofensivos en un inicio de juego repartido en cuanto a la posesión de la pelota. Por eso, no sorprendió a nadie que la primera llegada de riesgo haya sido para el Lobo con un buen centro de Nicolás Barros Schelotto para un anticipo de cabeza de Jeremías Merlo que se fue apenas desviado. El equipo de Zaniratto mostró mayor fluidez para llevar la pelota cerca del arco de Miño.

Era más el Lobo cuando Jeremías Merlo mandó el centro desde la derecha para que Manuel Panaro empujara al gol. El asistente Pablo Gualtieri levantó la bandera por offside del pibe de Los Hornos, pero la revisión en el VAR le dió el pulgar arriba a la posición de Merlo y Hernan Mastrángelo validó el gol tripero tras algunos minutos de incertidumbre. Un grito con delay para el Tripero que pasó a ganar 1 a 0.

Intentó reaccionar Barracas Central, con un remate de Rodrigo Insúa que pasó cerca del caño izquierdo del arco de Insfrán. El local fue peligroso desde la pelota quieta. El palo salvó al Lobo tras un cabezazo de Facundo Bruera y en el rebote Ignacio Tapia definió suave y confiado pero Nelson Insfrán, puro reflejos, estiró una pierna para evitar el empate del local. En la contra, Jeremías Merlo se fue solo, dió un paso más y no alcanzó a cruzarle la pelota a Bautista Merlini, que se relamía para meter el segundo.

Gimnasia llega al clásico en el Bosque con una tremenda racha de cinco victorias al hilo

El Guapo salió y Gimnasia se recostó a la espera de una buena contra. De todos modos, cuando el equipo tripero pido manejar la pelota, fue compacto, con las líneas juntitas y la premisa de juntar pases. Insúa buscó más experiencia con los ingresos de Miloc y Candia en el entretiempo.

Barracas merodeó el área tripera y Bruera tuvo otro buen cabezazo que le salió al medio del arco, fácil para el formoseño Insfrán. No fueron buenos los 15 iniciales del segundo tiempo. Así, el caño volvió a salvar al Mono tras la gran ejecución de Jhonatan Candia de un tiro libre en la puerta del área que dio en el travesaño.

Se planchó demasiado Gimnasia en el segundo tiempo. Perdió la pelota Bautista Merlini, no tuvo tanto peso por afuera (ya con Franco Torres por Merlo) y Marcelo Torres quedó muy descolgado del resto del equipo. Un centro de Ignacio Tapia demasiado fuerte acercó peligro al arco del Mono Insfrán.

El caño izquierdo privó del segundo tanto a Marcelo Torres. El ingresado Lucas Castro envió el centro atrás y Franco Torres le metió un pase con el pecho que dejó al Chelo solo, mano a mano con el arquero, pero el goleador definió suave contra la salida de Miño y el poste dijo no.

Tuvo otra clarísima Gimnasia, pero Marcelo Torres tardó mucho en la media vuelta y su remate fue al cuerpo de Miño. En el rebote, el propio arquero alcanzó a evitar el gol de Franco Torres.

En la última lo líquido Franco Torres tras un gran pase del Pata Castro que lo dejó solo contra Miño. El correntino la tiró larga para eludir al arquero y definió suave para el 2 a 0, para el delirio de todo Gimnasia, para jugar el clásico del siglo XXI.

El festejo, medido en el campo de juego, fue desatado en los vestuarios. Fernando Zaniratto, Lucho para todos, logró cambiarles la cabeza y los convenció de que jugar es posible y -ahora- de que todo es posible. Por eso, hay premiso para soñar. El premio es enorme para un grupo de jugadores que tiene la confianza por el cielo, las emociones a flor de piel y la ilusión en la cabeza y en el corazón. Hay clásico. Y ambos tienen una historia por escribir.