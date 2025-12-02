Hasta Javier Milei está en modo platense y habló del triunfo de Gimnasia sobre Barracas: "5-0"

La disputa entre Javier Milei y la conducción del fútbol argentino volvió a tener un capítulo inesperado luego del triunfo de Gimnasia sobre Barracas Central. El Presidente, que en los últimos días intensificó sus críticas contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, y que tiene desplegadas camisetas de Estudiantes en su despacho, volvió a utilizar las redes para celebrar que otro de los clubes asociados a dirigentes poderosos de la AFA quedara eliminado.

Días atrás, tras la victoria de Estudiantes frente a Central Córdoba de Santiago del Estero -institución vinculada a Toviggino- Milei había publicado un llamativo “3-0”, que él mismo explicó como una triple derrota para el presidente de la AFA: primero en redes sociales con la difusión del presunto PDF adulterado, luego en las tribunas con los cánticos contra Tapia, y finalmente en la cancha con el triunfo del Pincha.

El nuevo episodio llegó con la derrota de Barracas Central, el club identificado fuertemente con la familia Tapia. Gimnasia lo eliminó en su propio estadio, y el Presidente volvió a aparecer con otro mensaje irónico: esta vez un “5-0”, al que le sumó dos nuevos ítems -“simular normalidad” y “entonces Lobo - Tripero”-, ampliando su metáfora de un marcador imaginario en la disputa política que mantiene con la dirigencia de la AFA.

El partido también estuvo rodeado de polémicas. La jugada del primer gol de Gimnasia generó discusiones en redes sociales y cuestionamientos al trazado de la línea del offside, detalle que alimentó aún más el debate sobre fallos arbitrales, un terreno en el que Milei y su entorno vienen insistiendo. El propio Gobierno había compartido días antes un informe que señalaba presuntos beneficios arbitrales a favor de Barracas durante la gestión de Tapia, lo que, según el Presidente, conferiría una “ventaja deportiva” sostenida en el tiempo.

La eliminación del equipo de Tapia fue interpretada por algunos sectores como un símbolo dentro de esta confrontación: un revés para el club históricamente asociado al poder de la AFA, y un impulso para el discurso de Milei, que sostiene que el fútbol argentino atraviesa un proceso de “exposición” y pérdida de privilegios. Para sus seguidores, el ficticio “5-0” funciona como un relato de triunfo político; para sus críticos, es una intromisión innecesaria del Presidente en temas deportivos.