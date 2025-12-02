Recibió culatazos y un tiro: salvaje asalto a un vecino de City Bell y fuerte reclamo por seguridad

Una madrugada de terror vivió un vecino en su casa de City Bell, quien fue abordado por dos violentos y armados malvivientes que lo redujeron a culatazos y, además, le dispararon con el único fin de robarle sus pertenencias. El caso desató una profunda preocupación entre los vecinos, ya que rozó la tragedia en medio de una ola de inseguridad que se agrava con el correr de las semanas

El asalto ocurrió en la madrugada del lunes 24 de noviembre, pero trascendió recién en estas horas después de que la víctima comenzara a recuperarse del disparo que sufrió a manos de los delincuentes.

La arremetida delictiva ocurrió pasada la medianoche del domingo, poco antes de la 1 de la madrugada, en una vivienda de 478 entre Camino Belgrano y 23, cuando dos sujetos se intrusaron con absoluto sigilo y sorprendieron a la víctima mientras descansaba en su habitación.

En el comienzo de la brutal escena, los ladrones exhibieron armas de fuego y, casi sin mediar palabra, le propinaron varios culatazos en la cabeza a la víctima. Pero además, con total saña, uno de ellos lo encañonó y sin dudar apretó el gatillo. "La bala le impactó en el cuerpo y salió por otro orificio", contó en medio de una profunda angustia Karina Pizzolante, una abogada que vive a pocos metros del lugar y que es una de los tantos vecinos que se manifestaron tras lo sucedido.

"Le pegaron tres culatazos, luego le dieron un tiro que salió. Fueron dos inexpertos que fueron a buscar plata. La pasó realmente mal", comentó una persona que asistió a la víctima. "Lo hicieron bolsa, le rompieron la nariz, le dieron culatazos. Sinceramente la pasó muy mal", añadieron sobre el salvaje momento que vivió el vecino de City Bell.

Tras el hecho, se hizo presente personal policial de la Comisaría Décima de esa localidad, una ambulancia y peritos de la Policía Científica.

El hombre, que se encontraba con todo el cuerpo ensangrentado, tuvo que ser derivado de urgencia a un hospital, donde recibió puntos de sutura en distintas partes del rostro y de la cabeza. Asimismo, tuvo que ser intervenido por el ingreso y egreso de la bala, lo que le valió tres días de internación.

Por el hecho, se radicó una denuncia penal para que se investigue el salvaje accionar de los delincuentes, poniendo en alerta a todo un barrio. Pizzolante sostuvo que la inseguridad en ese sector de City Bell es una problemática cotidiana y que por ese motivo ya presentó proyectos para tratar de contribuir a la búsqueda de medidas urgentes para frenar el permanente embate de los delincuentes.

La letrada afirmó que es imperante la presencia de policías en las calles y de profundizar la vigilancia en el barrio a través de patrullajes. Incluso sostuvo que "estamos elaborando un proyecto que apunta a la creación de comisarías subregionales, que es una modalidad de seguridad empleada en países de Europa y Estados Unidos y que ha tenido éxito en la lucha contra la delincuencia".

"La realidad es que la policía llega después de ocurridos los hechos y lo que se necesita son acciones más inmediatas", enfatizó.