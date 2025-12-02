Recibió culatazos y un tiro: salvaje asalto a un vecino de City Bell y fuerte reclamo por seguridad

El clásico de La Plata, el lunes a las 17: ¿por qué son el día y el horario que pican en punta?
El clásico de La Plata, el lunes a las 17: ¿por qué son el día y el horario que pican en punta?
¡Hola a todos, yo soy el Lobo! Milei habló del triunfo de Gimnasia sobre Barracas: "5-0"
Chiqui Tapia cobra $60 millones mensuales por 2hs. de trabajo a la semana
VIDEO. La Plata: manejaba borracho, perdió el control de una Ford Ranger y un poste evitó una tragedia
Nisman: piden que Viviana Fein explique el caos en el departamento del fiscal muerto
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Pintan un edificio con la bandera de Estudiantes y los vándalos maltratan a jubilada que intentó frenarlos
En el programa de Moria: Julieta Poggio confesó cuáles son sus preferencias sexuales
EN FOTOS.- Los looks más comentados de la fiesta apertura de Punta del Este 2026: las figuras del ambiente definen la moda
Sol a pleno y temperatura ideal este martes en La Plata: el tiempo para esta semana
No se salva nadie: la trama del ataque a la concejal de La Plata en Barrio Norte
¿Cuándo cambia el horario de atención de los bancos en la Provincia?
Restricción a la venta de bebidas alcohólicas en Provincia: en qué horarios no se puede comprar
La Plata sin agua este martes: los barrios afectados por las obras de Absa
VIDEO. El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos
¿Nos quedamos sin Mantecol en las Fiestas? Denuncian suspensiones en la planta de Georgalos
Causa VTV: indagarán al exministro de Transporte y a empresarios del sector
Bajan un impuesto automotor y ya especulan en una caída de precios
Respuesta a Trump: Maduro dijo que Venezuela defenderá una paz "con soberanía"
Empezó el juicio contra los “testigos claves” del cuádruple crimen
Usuarios acorralados por la suba “extra” en el micro: la reacción de los platenses
Revelan gastos sobre la boda súper millonaria de Taylor Swift: más de un millón de dólares sólo en flores, los detalles
Casamiento de Rocío Pardo y Nicolás Cabré: desmienten la versión de que habrían decidido cobrar la tarjeta a sus invitados
Con el nuevo aumento en los combustibles, la premium roza los $2.000
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una madrugada de terror vivió un vecino en su casa de City Bell, quien fue abordado por dos violentos y armados malvivientes que lo redujeron a culatazos y, además, le dispararon con el único fin de robarle sus pertenencias. El caso desató una profunda preocupación entre los vecinos, ya que rozó la tragedia en medio de una ola de inseguridad que se agrava con el correr de las semanas
El asalto ocurrió en la madrugada del lunes 24 de noviembre, pero trascendió recién en estas horas después de que la víctima comenzara a recuperarse del disparo que sufrió a manos de los delincuentes.
La arremetida delictiva ocurrió pasada la medianoche del domingo, poco antes de la 1 de la madrugada, en una vivienda de 478 entre Camino Belgrano y 23, cuando dos sujetos se intrusaron con absoluto sigilo y sorprendieron a la víctima mientras descansaba en su habitación.
En el comienzo de la brutal escena, los ladrones exhibieron armas de fuego y, casi sin mediar palabra, le propinaron varios culatazos en la cabeza a la víctima. Pero además, con total saña, uno de ellos lo encañonó y sin dudar apretó el gatillo. "La bala le impactó en el cuerpo y salió por otro orificio", contó en medio de una profunda angustia Karina Pizzolante, una abogada que vive a pocos metros del lugar y que es una de los tantos vecinos que se manifestaron tras lo sucedido.
"Le pegaron tres culatazos, luego le dieron un tiro que salió. Fueron dos inexpertos que fueron a buscar plata. La pasó realmente mal", comentó una persona que asistió a la víctima. "Lo hicieron bolsa, le rompieron la nariz, le dieron culatazos. Sinceramente la pasó muy mal", añadieron sobre el salvaje momento que vivió el vecino de City Bell.
Tras el hecho, se hizo presente personal policial de la Comisaría Décima de esa localidad, una ambulancia y peritos de la Policía Científica.
LE PUEDE INTERESAR
Causa VTV: indagarán al exministro de Transporte y a empresarios del sector
El hombre, que se encontraba con todo el cuerpo ensangrentado, tuvo que ser derivado de urgencia a un hospital, donde recibió puntos de sutura en distintas partes del rostro y de la cabeza. Asimismo, tuvo que ser intervenido por el ingreso y egreso de la bala, lo que le valió tres días de internación.
Por el hecho, se radicó una denuncia penal para que se investigue el salvaje accionar de los delincuentes, poniendo en alerta a todo un barrio. Pizzolante sostuvo que la inseguridad en ese sector de City Bell es una problemática cotidiana y que por ese motivo ya presentó proyectos para tratar de contribuir a la búsqueda de medidas urgentes para frenar el permanente embate de los delincuentes.
La letrada afirmó que es imperante la presencia de policías en las calles y de profundizar la vigilancia en el barrio a través de patrullajes. Incluso sostuvo que "estamos elaborando un proyecto que apunta a la creación de comisarías subregionales, que es una modalidad de seguridad empleada en países de Europa y Estados Unidos y que ha tenido éxito en la lucha contra la delincuencia".
"La realidad es que la policía llega después de ocurridos los hechos y lo que se necesita son acciones más inmediatas", enfatizó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí