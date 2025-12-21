Lluvia, sol y calor en otro viaje junto al Pincha

VIDEO.- Piedrazos, corridas y destrozos a la salida de un boliche céntrico en La Plata
A más de 11 mil kilómetros de Estudiantes, pero con el corazón en La Plata: la familia que festejó desde Francia
Misterio por el hallazgo de huesos humanos en una casa de Los Hornos: qué se sabe hasta ahora
Un Gobierno generoso en las concesiones, sin garantizarse la devolución a la hora de los votos
Una multitud festejó de madrugada: las fotos y los videos de la celebración del Pincha en Plaza Moreno con los jugadores
Un motociclista pelea por su vida tras un fuerte accidente en la Ruta 36
Las miles declaraciones de guerra en el PJ y la señales de una sociedad en crisis
Dante Gebel, el pastor que empezó a "jugar" en la cancha de la política
VIDEO. Tres choques alteraron la madrugada mientras La Plata festejaba a Estudiantes campeón
WOS cerró Noches Capitales 2025 con una noche épica y confirmó a La Plata como protagonista musical
La agenda deportiva del domingo cargada de eventos internacionales: partidos, horarios y TV
La salud de Cristina Kirchner: militantes hicieron una vigilia y acampan en el Sanatorio Otamendi
Pasó un cuarto del siglo XXI, pero en Gonnet y Villa Castells aún dependen del aguatero
Último domingo previo a Navidad: jornada agradable pero con inestabilidad en La Plata
La inversión en terreno negativo acelera salida de multinacionales
Leticia Brédice y un crudo relato sobre la presión estética y las anfetaminas
Conmoción en La Plata: encontraron a una joven muerta en su casa
Cristina fue operada de urgencia de apendicitis en un sanatorio porteño
Hoy me ven volver: el tango, la milonga y la resistencia cultural
VIDEO. Cumbre picante: Milei y Lula chocaron fuerte por Venezuela
Más gestos de Máximo Kirchner para marcar distancia con Kicillof
La agenda de Milei, en duda por un sistema de alianzas en crisis
AFA-gate: la Justicia apunta al “lavado” por la mansión de Pilar
Fentanilo adulterado: familias platenses atravesadas por el duelo
FOTOS | El centro platense, entre la mugre y los cestos colapsados
Los números del Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La despedida del equipo tuvo un respaldo tremendo en las tribunas. Los hinchas soportaron lluvia, sol, calor y mosquitos Pero poco importó
Martín Cabrera
mcabrera@eldia.com
SAN NICOLÁS (Env. Esp).
mcabrera@eldia.com
Último viaje del año. Última movilización de 2025 que tuvo miles de kilómetros a lo largo de las diferentes competencias. Última parada de un viaje inolvidable que, en la previa independientemente del resultado, ya dejaba un saldo positivo en los hinchas que viajaron hasta San Nicolás para agradecerles a los jugadores un nuevo título. Último brindis con un equipo que en dos años se cansó de ganar estrellas.
LE PUEDE INTERESAR
Nacho Fernández: “Me toca volver a mi casa”
LE PUEDE INTERESAR
Hernández, un anhelo de Riquelme, se acerca a Boca
Más de 14 mil personas se trasladaron desde La Plata y zonas bonaerenses hasta el estadio Único de San Nicolás, la primera vez que recibió al Pincha por un torneo oficial. Mucho colorido en un viaje largo pero muchísimo menos que el de la semana pasada. Eso sí, no le faltaron condimentos: una fuerte lluvia en el camino para los hinchas y un calor tremendo con mucha humedad cuando después de las 16 horas salió el sol y levantó el agua del piso. Por ser el último del año, no dejó de ser un destino que le hizo las cosas difíciles a los simpatizantes de un lado y otro.
Los de Estudiantes agotaron las 14 mil localidades. Primero la platea, luego la general y más tarde la tribuna lateral Rucci, que tuvo un aforo necesario como para que quienes quisiesen lo pudieron seguir sentados.
La salida del equipo fue cargada de colorido, bombas de estruendo y humo de colores de ambas tribunas. También telones y una bandera que empezó a ser un clásico: “Coronados de gloria”.
La movilización empezó bien temprano. Los primeros hinchas llegaron a las 7:30 a UNO desde donde partieron la mayoría de los micros de larga distancia que el Club se encargó de fletas a un precio promocional. Pero desde otros lugares también salieron otros colectivos, micros menores, combis y miles de autos. Estos últimos lo hicieron por la ruta 9, el camino más directo y rápido. La caravana que salió desde el estadio lo tuvo que hacer por la ruta 6 y luego empalmar por la 9 a la altura de Campana. Un viaje mucho más largo, claramente.
En ese grupo estuvo el presidente Juan Sebastián Verón, que lo hizo junto a su familia: esposa, hermano e hijos. También muchos amigos que lo acompañaron también hasta San Nicolás. Lo mismo que la semana pasada llegó hasta el estadio y vio el partido en la platea oficial, que fue compartida con los hinchas del Calamar.
Como era de esperar los hinchas agradecieron el título conseguido la semana anterior ante Racing al grito de “Dale campeón”. También recordaron a su clásico rival, Gimnasia, al que eliminaron en la semifinal de los playoffs en el Bosque, con el 1-0 de Tiago Palacios.
Y otra vez el show del DJ, que tuvo que poner el sonido al mil por ciento cada vez que los hinchas insultaban o recordaban a Claudio Tapia o Pablo Toviggino. A una altura hasta pareció simpático pero no deja de llamar la atención la poca libertad que existe en este fútbol argentino
Entre las banderas que se desplegaron se pudieron ver “Floresta”, “Lasta”, “Somos el orgullo de la ciudad”, “Leones del Sur”, Villa Elisa”, “Los Salvioli”, “Gonnet”, “La Loma”, “Que más por este amor”, “Filial La Pampa Alejandro Sabella”, “Zona Norte”, “102”, Berisso”, “Las Flores”, “Los Hornos”, “La 529”, “Yo soy así”, “Catamarca”, “Merlo”, “Los Leales”, “La única banda de la Ciudad”, “Caballito”, “Mondongo”, “Una forma de sentir”, “San Nicolás”, “Agrupación Claudio Gugnali”, “Zona Sur”, “Tolosa”, “Berazategui”.
Los hinchas de Estudiantes llegaron por la ruta 9 hasta el estadio Único e ingresaron por uno de los accesos a la Ciudad. Pero la mayoría de los autos quedaron muy lejos del estadio porque hubo retenes policiales que impidieron que los autos llegasen hasta el sector descampado preparado para dejar los autos. Cuando alguien se dio cuenta que los autos tenían que llegar hasta allí fue algo tarde. Por eso miles de albirrojos tuvieron que caminar no menos de 10 a 15 cuadras desde el vehículo hasta el ingreso a la popular y la lateral Rucci. Justo cuando el termómetro pasaba los 30 grados fácilmente.
Entre esta dificultad y el intenso calor el estadio recién se llenó o tomó un color apropiado minutos antes del pitazo inicial de Leandro Rey Hilfer. Claro, era mejor estar a la sombra que con el sol que pegaba fuere en todas las tribunas.
Otro factor a tener en cuenta: los mosquitos. A tal punto que los vendedores ambulantes vendían choris, gaseosas, cervezas y también repelente. En determinado momento cotizaba como el agua en el desierto.
este grupo pertenece a la filial de estudiantes de juniín, que dijo presente en san nicolás / eldia
no importó el viaje de varias horas. sino que el objetivo fue estar en la cancha para alentar al pincha / eldia
grandes y chicos viajaron hasta san nicolás para apoyar al pincha /eldia
la consigna fue estar presente en el estadio único de san nicolás para acompañar a estudiantes. Y estos cuatro hinchas lo hicieron / eldia
este grupo viajó en combi hasta san nicolás para alentar a estudiantes en la final ante el calamar / eldia
ninguno de estos hinchas quisieron estar ausentes. viajaron varios kilómetros para hacerle el aguante al equipo albirrojo / eldia
edgardo zapiola, papá de franco, ex estudiantes, hoy en platense
verón viajó en uno de los micros junto a su hija mila / eldia
el impresionante marco que presentó el sector donde se ubicaron los hinchas albirrojos en el único de san nicolás para alentar y acompañar al equipo /eldia
UN BUEN ALMUERZO ENTRE TODOS ANTES DE ENCAMINARSE HACIA EL ESTADIO ÚNICO. ESTE GRUPO DE HINCHAS TAMPOCO QUISO PERDERSE UNA NUEVA FINAL DEL EQUIPO QUE DIRIGE EDUARDO DOMÍNGUEZ / ELDIA
LA SELFIS INFALTABLE DE ESTOS CUATRO HINCHAS DENTRO DEL VEHÍCULO QUE LOS LLEVÓ A SAN NICOLÁS / ELDIA
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí