Hernández, un anhelo de Riquelme, se acerca a Boca

Con Marino Hinestroza prácticamente cerrado, Boca no baja el pie del acelerador en el mercado de pases y mantiene varios frentes abiertos de negociación para nutrir el plantel de cara a un 2026 en el que la Copa Libertadores volverá a decir presente.

Y el segundo nombre que hoy el Xeneize tiene más esperanza de sumar a sus filas es un defensor de San Lorenzo, un viejo anhelo de Juan Román Riquelme: Gastón Hernández.

Todo comenzó con un ofrecimiento de parte de la representación del futbolista de 26 años, uno de los tantos nombres de peso del Ciclón -el capitán, ni más ni menos- que tiene potencialidad de venta a un buen precio para colaborar con la recuperación de la estabilidad económica del club. Y la dirigencia del Xeneize, que lo sigue desde 2024, dio el visto bueno. Lo quieren.

Las negociaciones entre Boca y Hernández están muy encaminadas, pero la operación se encuentra en stand by estrictamente por la profunda crisis del Ciclón. El club de Boedo declaró la acefalía y se encontró con un Marcelo Moretti plantado, que se negó a renunciar y fue a la Justicia para solicitar la nulidad.

El mánager del central, que juega de 6 pero también pude hacerlo de 2 (donde pretenden utilizarlo en La Ribera), pidió tiempo hasta que se restablezca el orden en San Lorenzo para que pueda consolidarse la tratativa y lo tasen. Si el precio convence, comenzará la negociación para comprarlo, pero no pagarán la cláusula de rescisión de 10 millones de dólares.

A mediados de este año, Miguel Ángel Russo, quien lo había tenido durante el primer semestre, lo pidió para reforzar el plantel tras el Mundial de Clubes. La dirigencia comandada por Riquelme había enviado una oferta de cuatro millones de dólares, que fue rechazada por sus pares del Ciclón.

De esta forma, en las próximas horas podría quedar sellada la llegada de Hernández, con el fin de potenciar la zaga central ante una posible venta de Lautaro Di Lollo y una salida de Nicolás Figal.