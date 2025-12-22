Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |breves

Inscriben para una bicicleteada histórica y solidaria en Tolosa

Inscriben para una bicicleteada histórica y solidaria en Tolosa
22 de Diciembre de 2025 | 01:50
Edición impresa

El próximo sábado 27 de diciembre a las 15, la Asamblea Vecinal de Tolosa realizará la Bicicleteada Histórica y Solidaria 2025, una propuesta recreativa para recaudar alimentos no perecederos para comedores de la región.La inscripción y firma de deslinde se realizará el 24, 25 y 26 de diciembre, de 17 a 19 en la plaza del Carmen, ubicada en 115 entre 530 y 531, desde donde partirá la bicicleteada el sábado.

 

