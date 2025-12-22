Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |breves

Siguen los operativos de limpieza en fachadas y equipamiento urbano

Siguen los operativos de limpieza en fachadas y equipamiento urbano
22 de Diciembre de 2025 | 01:51
Edición impresa

Durante la última semana, la Municipalidad de La Plata siguió con los operativos del programa “Ciudad Limpia” con más tareas de limpieza, restauración y puesta en valor en viviendas, comercios, instituciones y espacios urbanos con entornos deteriorados. En ese marco, las cuadrillas intervinieron más de un centenar de domicilios, donde se trabajó sobre frentes, interiores, paredes, persianas y mobiliario urbano.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Campeón una vez más! Estudiantes dio vuelta el resultado, venció 2 a 1 a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones

VIDEO. El zoológico platense, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Nacho Fernández sobre su regreso a Gimnasia: "Me toca volver a casa"

Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para La Toretto de La Plata

Naturaleza, amor y sonrisas: las fotos de las vacaciones de Christian Petersen antes de su internación de urgencia

Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido

El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
+ Leidas

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas

VIDEO. Domínguez: su continuidad se define a la brevedad

Cristina está bien y Milei le mandó un mensaje

Presentan a Nacho, en su retorno a Gimnasia

VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó un año soñado

Cristian Medina: del escepticismo al título

La curiosa historia de González Pirez

“No alcanza la plata”: por qué la inflación real sería más que la del Indec
Últimas noticias de La Ciudad

Llenar el tanque no baja de los 70 mil pesos

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas

Festejo anticipado por el centenario de la Refinería local de YPF

Resurgen los gigantes: los momos ya copan la Ciudad
Espectáculos
“Stranger Things” se prepara para un final épico
Adiós a Claudio Segovia: el hombre que hizo que el tango vuelva a nacer
Un clásico: los Noeles en La Nonna
“De a poco ”: mejora la salud de Christian Petersen
Dolor en Hollywood por la muerte de James Ransone, el recordado Ziggy Sobotka
Policiales
Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata
Crónica de una entradera: tras el horror, nada vuelve a ser igual
Un hombre tenía sexo en su auto y acabó a los tiros
Interrogantes por la muerte de una joven en City Bell
Un joven no “recalculó” y cayó tras robar un GPS
Deportes
VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó un año soñado
VIDEO. Domínguez: su continuidad se define a la brevedad
La curiosa historia de González Pirez
Cristian Medina: del escepticismo al título
VIDEO. José Sosa y el legado de Bilardo y Zubeldía
Información General
Criar un hijo ya cuesta más de $570 mil por mes
La importación de ropa usada creció por 40 y preocupa el riesgo sanitario
Los números de la suerte del lunes 22 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
La salud de Cristina Kirchner: militantes hicieron una vigilia y acampan en el Sanatorio Otamendi
Dante Gebel, el pastor que empezó a "jugar" en la cancha de la política

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla