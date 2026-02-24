Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Editorial

Un olor penetrante y molestias respiratorias inquietaron a la Región

24 de Febrero de 2026 | 02:15
Edición impresa

A pocos días de haberse conocido un informe global sobre las emisiones de gases y el efecto invernadero, que señaló al aire del Gran La Plata como un foco relevante de contaminación, principalmente debido a su actividad industrial y energética, vecinos de distintos puntos de la Ciudad reclamaron por “olores penetrantes” y “molestias respiratorias, al percibirse un intenso olor como a kerosene, a destilados y/o goma quemada.

La situación encendió alarmas en distintas zonas alejadas entre si del norte del casco urbano, en la que vecinos de Ringuelet, Villa Castells, Gonnet y de diversas zonas de City Bell denunciaron entre las 22 del domingo y la medianoche la presencia de un olor nauseabundo que, según aseguraron, se metía dentro de sus hogares, algo que los obligó a cerrar puertas y ventanas.

Al mismo tiempo, el fenómeno les causaba dolores de cabeza, irritaciones en la nariz y garganta, así como dificultades para respirar. Los mensajes se multiplicaron desde distintos puntos, mientras los vecinos se comunicaron con cuerpos de bomberos de esas localidades, que dijeron estar investigando el fenómeno, no descartándose “que pueda tratarse de alguna mala emisión o limpieza de chimeneas en el polo petroquímico de Ensenada”. Como se sabe, en algunas ocasiones ese mismo fenómeno se registró en años anteriores y en esas oportunidades se mencionó con insistencia que el viento del sudeste era el que “empujaba” los olores desde la zona del polo petroquímico hacia las mencionadas localidades.

“Es un olor típico de solvente. Muy fuerte. Tuvimos que cerrar toda la casa porque genera dolor de cabeza en forma inmediata”, dijo a este diario un vecino de 10 y 502. Los reclamos llegaron desde la zona de la bajada de la Autopista, desde 480 y Camino Belgrano en City Bell, desde 490 entre 16 bis y 17, de Gonnet, así como desde 8 entre 511 y 512, entre otros sectores afectados.

En esas más de dos horas de preocupación generalizada, no se conoció ninguna información oficial que identificara la fuente de la contaminación y las dudas consiguientes no hicieron sino acentuar el justificado temor en la población. La defensa civil de la Región brilló por su ausencia.

El mencionado informe sobre el aire en el Gran la Plata fue producido por la organización global Climate TRACE, que realizó estudios satelitales en distintos puntos del planeta y que ubicó al Gran La Plata como uno de los lugares más críticos.

Opinan los lectores

Entre los factores que contaminan el aire más gravitantes en la Región, mencionó a las fábricas, refinerías y plantas de energía, que son las que más contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero y a contaminantes locales como el material particulado. También aludió al transporte automotor.

 

