Nueva marcha en reclamo de justicia por el embiste trágico en Villa Elvira

Familiares y amigos de Eugenia Carril, la joven estudiante de abogacía que falleció luego de ser embestida por un auto en Villa Elvira, convocaron a una nueva marcha, que tendrá lugar en la jornada de hoy.

La concentración tendrá lugar a las 18 en Plaza San Martín y desde allí se movilizarán hasta la sede de la comisaría novena, sobre las calles 5 y 59, donde permanece detenido el único acusado del hecho.

De acuerdo a lo que se pudo saber del caso, la movilización se da en medio del avance de la causa judicial y con el pedido de la familia de que el proceso se acelere y que el imputado llegue detenido al juicio.

La madre de la joven ya había pedido justicia y manifestó el profundo dolor que atraviesan tras la tragedia.

Eugenia murió luego de ser embestida por un Chevrolet Meriva en 96 y 3 y la autopsia reveló que el deceso fue a causa de asfixia y traumatismo de cráneo grave.

El conductor, identificado como Julio Cornelio Guerra Torres (41), se entregó a la Policía después de un día de búsqueda. Por eso la marcha pretende visibilizar el reclamo de justicia y acompañar a la familia para que el caso no quede impune.

En paralelo, el fiscal Fernando Padovan dispuso una pericia de plancton sobre las muestras del agua de la zanja donde quedó el cuerpo; botánica sobre la vegetación del lugar del hallazgo y toxicológica sobre orina del imputado, que se desarrollarán en la sede de Policía Científica los próximos 2 y 3 de marzo.