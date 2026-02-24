Imputado por las muertes del fentanilo seguirá en prisión

Por resolución de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, José Antonio Maiorano, director técnico del laboratorio HLB FARMA S.A. seguirá detenido en la causa donde se investiga las más de 100 muertes causadas a raíz del fentanilo de uso medicinal contaminado.

Con los votos de los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, se declaró inadmisible el recurso interpuesto por la defensa contra la resolución de la Cámara Federal de La Plata, que rechazó su excarcelación.

El expediente se inició por la denuncia que hizo el Hospital Italiano de nuestra ciudad ante la ANMAT, en virtud del brote de infecciones respiratorias en el área de terapia intensiva. El caso enseguida quedó en el centro de la opinión pública, ya que además hubo réplicas en distintos puntos del país.

Maiorano se encuentra procesado por adulteración de sustancias medicinales con la muerte de -al menos- 20 personas. Todo en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud.