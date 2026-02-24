Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Opinión

Fate y los textiles ilustran los efectos de la revolución industrial china de Siglo XXI

Jorge Colina

24 de Febrero de 2026 | 02:16
Edición impresa

eleconomista.com.ar

El surgimiento de China en el mercado internacional a comienzos del presente siglo fue, primero, una oportunidad de producir manufacturas a bajo precio para un mercado de más de 1 billón de habitantes. Grandes marcas multinacionales trasladaron sus tecnologías y sistemas de producción manufactureros al gigante asiático. En esta primera etapa del desarrollo, el gigante ofrecía condiciones laborales de bajo costo laboral (sin ley laboral, jornadas muy extendidas, condiciones de trabajo muy precarias y bajos salarios) con un inmenso y creciente mercado de consumidores.

El punto es que el gigante tuvo siempre como política de Estado convertirse en una potencia manufacturera de nivel mundial. En paralelo con la llegada de las multinacionales, el Partido Comunista Chino se esmeró en desarrollar con talentos chinos una sólida plataforma de lo que se conoce en inglés como STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática) para adoptar las nuevas tecnologías, apropiárselas e incorporarles innovaciones propias a fin de construir tecnología china. Así entró a la segunda etapa de su desarrollo produciendo manufacturas hechas con tecnología propia.

Los ejemplos más cotidianos son las vacunas chinas para el Covid, las motos y los autos SUV de combustión interna y eléctricos chinos, los ventiladores de techo plegables a control remoto, entre muchos otros productos de la vida cotidiana que, lejos de ser baratijas, son altamente innovadores.

Así las cosas, lo que al principio era una oportunidad de un mercado grandísimo con mano de obra barata se convirtió en una amenaza. A estos dos atributos, los chinos le sumaron capacidad tecnológica propia para producir manufactura de alta gama de manera muy masiva a muy bajo precio. Hoy China inunda el mercado mundial de manufacturas con bienes de baja, media y alta calidad, todo a más bajo precio que Occidente.

La revolución industrial de China del Siglo XXI es asimilable a la de Inglaterra de Siglo XVIII con los productos textiles y otras manufacturas. Esto es importante tenerlo presente porque muchos creen que la solución para frenar el fenómeno China pasa por altos aranceles o la prohibición de entrada al país de productos chinos. El argumento es que China hace “dumping”, esto es, subsidiar sus exportaciones para entrar a mercados externos, destruir la industria manufacturera local para luego subir los precios haciendo uso de su posición dominante.

Bueno, no es tan así. Porque la competencia dentro de la misma China es tan feroz que los precios están en una carrera a la baja. Tanto es así que China hoy tiene deflación y es de alta preocupación para el gobierno chino esta competencia interna desenfrenada por mayor innovación a bajo precio.

En este marco, querer frenar las importaciones chinas con medidas “anti-dumping” es como querer protegerse de un sunami con un paraguas. China y en el futuro países que lo están emulando, como Vietnam, van a estar todo el tiempo bombardeando con manufacturas innovadoras de muy bajo precio.

El corolario para los países occidentales es que la manufactura de productos masivos dejó de ser estrategia de desarrollo. Esta es estrategia asiática, no de Occidente donde hay leyes laborales, justicia laboral, prensa independiente que denuncia condiciones de trabajo poco humanas, regulaciones estrictas y sistemas de bienestar social lo que implica altos impuestos.

Casos que repercuten

Por eso hoy se está hablando del caso Fate. Hace 15 días atrás se estaba hablando de la crisis de la industria textil por los altos precios de la prendas nacionales con empleos asalariados formales que se destruyen y aumento del cuentapropismo. Mañana se hablará de la crisis de la industria de la madera, del juguete, de los tornillos y destornilladores, de los electrodomésticos, etc. Esto es consecuencia de la potencialidad manufacturera de China que amalgama condiciones laborales de bajo costo con tecnología de alta gama. Condiciones ambas imposibles de lograr en Argentina.

¿Qué hacer? Primero, semejante desafío mundial deja en evidencia que si Argentina quiere producir debe tener marcos regulatorios, leyes laborales y normas tributarias extremadamente eficientes para que su cumplimiento no implique pérdidas de competitividad evitables. No hay un gramo de competitividad para perder en este mundo tan competitivo.

Segundo, olvidarse de competir con China. Debe tratar de desarrollar hasta donde pueda su STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática) para adaptar los productos chinos a la producción de servicios de alta calidad.

La manufactura masiva en el Siglo XXI es cosa de chinos. Los servicios de alta calidad es cosa de occidentales (usando manufacturas chinas).

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nro. RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

