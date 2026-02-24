“Fuga” en el interbloque peronista del Senado

Tres senadores nacionales de Convicción Federal que estaban en crisis dentro del interbloque Populares (PJ) confirmaron ayer su salida de ese espacio y armarán una bancada propia, manteniendo el sello.

La jujeña Carolina Moisés, que tiene terminal política en el mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, será la presidenta del bloque, y junto a ella estarán el catamarqueño Guillermo Andrada, que responde al gobernador Raúl Jalil, y la tucumana Sandra Mendoza alineada con Osvaldo Jaldo.

El puntano Fernando Salino y el riojano Fernando Rejal se mantendrán dentro de la órbita del interbloque Populares y perderán el sello de Convicción Federal, pasando a denominarse “Justicia Social Federal”.

En tanto, hay gestiones abiertas para sumar dentro de Convicción Federal a la salteña Flavia Royón, exsecretaria de Energía.

“La oposición y las minorías deben estar representadas en las cámaras legislativas a través de los dictámenes, las propuestas, los proyectos y la participación en el debate de forma institucional. Por eso, Convicción Federal toma esta decisión en el marco de la sesión preparatoria que se desarrollará mañana (por hoy), en la cual se definirán las autoridades del Senado, la conformación de las comisiones y las autoridades de las mismas”, indicó la nueva fuerza legislativa de la Cámara alta.

“Este espacio parlamentario va a ocupar los lugares que le corresponden en las comisiones para sostener la representatividad que el kirchnerismo hoy le niega a la oposición”, manifestó.

Según advirtieron, “ignorar a las provincias es negar la base fundacional de nuestro movimiento nacional justicialista; no ocupar los lugares en las comisiones es dejar el campo orégano (como decía Perón) para que galopen los gorilas”.

“Eso es una mala praxis parlamentaria, que políticamente deja al peronismo sin acción. Se ha demostrado en el debate de la reforma laboral que este error político ha dejado a los trabajadores y a la CGT sin un dictamen y al bloque peronista sin una propuesta superadora ante la sociedad”, siguió.

“Aclaramos que todos nosotros hemos votado en contra de la misma, manteniendo la coherencia, nuestras convicciones peronistas y nuestro rol de defender a la gente”, enfatizaron.

En un preludio de la separación de hecho del interbloque Populares, Moisés salió con los tapones de punta contra el kirchnerismo por la intervención de los PJ de arias provincias y denunció una inquisición a manos de “un tribunal de disciplina” contra quienes se expresan de forma diferente en el Congreso.

Comunicado desde San José 1111

En plena fuga de los senadores peronistas que ayudaron al oficialismo en la sanción de algunas leyes fundamentales, el Partido Justicialista nacional, que preside Cristina Kirchner desde el encierro en su domicilio de San José 1111, acentuó la “caza de traidores” señalando que “eligieron estar del lado equivocado”, en la vereda de enfrente de la “doctrina histórica del movimiento”, de la “justicia social” y de “quienes dicen representar”.

“El peronismo nació para ampliar derechos, no para convalidar su eliminación; nació para dignificar el trabajado, no para convertirlo en esclavo”, indicó el PJ nacional en el documento al que la Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso. Y agregó que “un representante del pueblo que avala semejante precarización no expresa al movimiento obrero; expresa otros intereses”.

El comunicado, dirigido “al pueblo trabajador”, se resaltó que “quienes votaron esta reforma lo hicieron contra la doctrina histórica de nuestro movimiento, contra la justicia social y contra quienes dicen representar”.

“La historia, tarde o temprano, pone las cosas en su lugar. Y también a quienes, por acción u omisión, eligieron estar del lado equivocado”, fue el remate del escrito.