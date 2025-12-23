Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Turf – Programas y Resultados

23 de Diciembre de 2025 | 02:58
Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

Qué se sabe de la muerte de una joven en City Bell: dudas e interrogantes

Presentan a Nacho Fernández, en su retorno a Gimnasia

Domínguez, ¿se va o se queda en Estudiantes? El hincha lo pide, el DT tiró un mensaje y su continuidad se define en breve

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas en La Plata

Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata

“De a poco ”: mejora la salud de Christian Petersen

Un hombre tenía sexo en su auto y acabó a los tiros

Cristina está bien y Milei le mandó un mensaje
Los jugadores que deben regresar a Estudiantes

Domínguez: luego de los festejos llega la hora de definir

El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero

VIDEO. Nacho Fernández: “Estoy cumpliendo con mi palabra”

Vietto se despidió de Racing y le pegó con un caño a Gustavo Costas

Nacho Miramón, el otro objetivo que persigue Gimnasia

La pequeña Olivia, con alma de cantante y la atracción de la mañana

El calor agobiante no dará tregua en la Ciudad
VIDEO. Nacho Fernández: “Estoy cumpliendo con mi palabra”

Domínguez: luego de los festejos llega la hora de definir

El Turco Mohamed se postuló para dirigir a Boca

River pidió a Romaña y ofertó dos palos verdes
Espectáculos
Cine en Navidad: se estrena “Valor sentimental”, una de las favoritas para el Oscar
La pareja de Báez Sosa, de novia con el nieto de Monzón
Sin vuelta atrás: Gaby quiere cortar el vínculo con los Sabatini
¿Quién es Banksy?: nuevas obras agigantan el misterio
Hackearon a Spotify: grupo de activistas copia toda la música del sitio
Política y Economía
La actividad económica, con una leve caída
Jura y tensión: asumieron los auditores pese al reclamo del PRO
Kicillof abogó por una alternativa nacional
El Gobierno trabaja contrarreloj para contar con el Presupuesto
Por los “trapitos”, otra fuerte pelea en el PJ
Policiales
Inseguridad vial: de los últimos 5 años, 2025 el más trágico
Violencia en alza, tiros y dos heridos en la Ciudad
VIDEO. Robaron $15 millones, pero “les pincharon” la fuga y el plan delictivo
Revocan sobreseimiento en la causa de María Cash
Un hombre murió al incendiarse su vivienda en Los Hornos
La Ciudad
Los 100 años de la Refinería: YPF La Plata, parte central de la historia energética nacional
El nuevo año lleva a la VTV a casi $100.000
Con el aguinaldo en el bolsillo: leve repunte de las ventas navideñas
Fuerte demanda de dinero en efectivo en los bancos platenses
El calor agobiante no dará tregua en la Ciudad

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

