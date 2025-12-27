Casco está con un pie y medio en Medellín

Imputan a “Chiqui” Tapia y a Toviggino por una millonaria retención de aportes en la AFA
Navidad sangrienta: el acusado reconoció que mató a su vecino
Casaquintas: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”
La pirotecnia detona violencia: un ruido que enciende el conflicto vecinal
Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio
La Corte Suprema advierte que opera al límite y reclama volver a cinco miembros
Dólares en alza, reservas récord y hubo retrocesos en las acciones
El 8 de febrero, día clave para la presentación de listas en el PJ
El calor es agobiante y viene algo peor: podría rozar los 40 grados el 31
Ya salió el calendario de feriados y fines de semana extra largos de 2026
Un incendio en una cantera generó temor y volvió a encender reclamos
Padre e hija, víctimas de robos en sus casas mientras estaban de vacaciones
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
A sus 37 años y tras una década en River, Milton Casco está a solo un paso de vivir su primera experiencia en el fútbol extranjero. Se confirmó un principio de acuerdo para que el lateral se sume a Atlético Nacional de Medellín para la temporada 2026.
De esta manera asu posible arribo a Gimnasia está prácticamente descartado. Si bien desde el Club le hicieron llegar un importante contrato el lateral está cerca de aceptar la salida al exterior luego de quedar sin vínculo con el Millonario.
La negociación avanzó rápidamente en las últimas horas tras confirmarse que Casco no renovaría su vínculo con River. El acuerdo de palabra es por un año (hasta diciembre de 2026).
Casco llega como jugador libre, dado que su contrato con River finaliza el 31 de diciembre de este año.
Según informó la prensa paisa, el jugador ya espera la documentación formal para proceder con la firma del contrato.
En Gimnasia hablaron con él y su representante. También con su familia, que tiene vínculos con la ciudad y con el Club: gran parte de su entorno es hincha del Lobo y eso pudo acelerar su arribo.
LE PUEDE INTERESAR
El uruguayo Enzo Martínez se queda en Gimnasia: contrato por tres años
LE PUEDE INTERESAR
Dolor en Estudiantes por la muerte de un reconocido exdirigente
El ciclo de Casco en Núñez llega a su fin tras la decisión de Marcelo Gallardo de iniciar una reestructuración profunda del plantel luego de un 2025 que no cumplió las expectativas del club.
Fue uno de los referentes a los que el DT les comunicó que no serían prioridad para el próximo año.
En la última temporada, su participación fue limitada debido a la titularidad de Marcos Acuña, aunque físicamente se encuentra en óptimas condiciones.
Aunque existía una fuerte expectativa en La Plata por un posible regreso a Gimnasia (para acompañar los retornos de Nacho Fernández e Ignacio Miramón), la balanza se inclinó hacia Medellín por dos razones: competencia Internacional (Atlético Nacional disputará la Copa Sudamericana 2026) y una promesa de ser titular y tener un salario mejor al que iba a percibir en Argentina.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí