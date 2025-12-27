Casco está con un pie y medio en Medellín

A sus 37 años y tras una década en River, Milton Casco está a solo un paso de vivir su primera experiencia en el fútbol extranjero. Se confirmó un principio de acuerdo para que el lateral se sume a Atlético Nacional de Medellín para la temporada 2026.

De esta manera asu posible arribo a Gimnasia está prácticamente descartado. Si bien desde el Club le hicieron llegar un importante contrato el lateral está cerca de aceptar la salida al exterior luego de quedar sin vínculo con el Millonario.

La negociación avanzó rápidamente en las últimas horas tras confirmarse que Casco no renovaría su vínculo con River. El acuerdo de palabra es por un año (hasta diciembre de 2026).

Casco llega como jugador libre, dado que su contrato con River finaliza el 31 de diciembre de este año.

Según informó la prensa paisa, el jugador ya espera la documentación formal para proceder con la firma del contrato.

En Gimnasia hablaron con él y su representante. También con su familia, que tiene vínculos con la ciudad y con el Club: gran parte de su entorno es hincha del Lobo y eso pudo acelerar su arribo.

El ciclo de Casco en Núñez llega a su fin tras la decisión de Marcelo Gallardo de iniciar una reestructuración profunda del plantel luego de un 2025 que no cumplió las expectativas del club.

Fue uno de los referentes a los que el DT les comunicó que no serían prioridad para el próximo año.

En la última temporada, su participación fue limitada debido a la titularidad de Marcos Acuña, aunque físicamente se encuentra en óptimas condiciones.

Aunque existía una fuerte expectativa en La Plata por un posible regreso a Gimnasia (para acompañar los retornos de Nacho Fernández e Ignacio Miramón), la balanza se inclinó hacia Medellín por dos razones: competencia Internacional (Atlético Nacional disputará la Copa Sudamericana 2026) y una promesa de ser titular y tener un salario mejor al que iba a percibir en Argentina.