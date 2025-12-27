Fenerbahce: su presidente fue preso por 24 horas

Imputan a “Chiqui” Tapia y a Toviggino por una millonaria retención de aportes en la AFA
El presidente del Fenerbahçe, Sadettin Saran, fue puesto en libertad provisional tras permanecer un día detenido en el marco de una investigación por presunto consumo de cocaína.
El máximo dirigente del club turco había sido arrestado el miércoles como parte de una amplia operación contra el consumo de drogas, en la que en los últimos días fueron detenidas o citadas a declarar decenas de artistas, influencers, periodistas y empresarios.
Tras 24 horas bajo custodia, Saran accedió a la libertad bajo fianza, con la obligación de presentarse periódicamente en una comisaría para firmar un acta y con prohibición de salir del país.
Durante la investigación, a varios de los implicados se les tomaron muestras de cabello para análisis de drogas. En el caso de Saran, el test capilar arrojó resultado positivo, mientras que las muestras de sangre, orina y uñas dieron negativo.
El dirigente negó haber consumido estupefacientes y denunció la existencia de una “campaña de calumnias” en su contra.
Pese a su postura, la Fiscalía turca mantiene abiertas tres acusaciones formales contra Saran: “uso de drogas”, “proporcionar drogas a otros” y “facilitar el uso de drogas”. En función de estas imputaciones, el juzgado dispuso las medidas restrictivas que deberá cumplir mientras continúan las actuaciones judiciales.
Conocida la resolución, el Fenerbahçe emitió un comunicado oficial en respaldo a su presidente. En el texto, el club señaló que Saran “acudió a la Comandancia de la Gendarmería Provincial de Maslak en su propio vehículo desde nuestro club, bajo la guía y supervisión de las autoridades competentes, como parte del proceso legal en curso”, y remarcó que “el proceso se ha llevado a cabo con extrema calma y civilidad”.
Además, la entidad sostuvo que “nuestro Presidente recibió toda la asistencia necesaria de los departamentos pertinentes y acompañó el proceso con una actitud constructiva y responsable en cada etapa”, y pidió a sus hinchas que “confíen en el estimado poder judicial turco”.
