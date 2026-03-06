Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: los números que se publicaron hoy

Política y Economía

Milei dijo que "no me van a llevar puesto como a Macri" y le puso fecha a su retiro de la política

Milei dijo que "no me van a llevar puesto como a Macri" y le puso fecha a su retiro de la política
6 de Marzo de 2026 | 07:33

Escuchar esta nota

El presidente Javier Milei reiteró su objetivo de alejarse del poder, si finalmente accede a un segundo mandato de su gobierno, que eventualmente se daría entre 2027 y 2031, según dijo en un reportaje que se dará a conocer en los próximos días.

En ese sentido, el mandatario remarcó: "Después del año 2031, no me ven más el pelo", y de esa manera ratificó su intención de alejarse de la política en el mediano plazo, después de lograr los objetivos que se había planetado con La Libertad Avanza (LLA), el partido que lo llevó a la Casa Rosada.

Por otra parte, se refirió en varios pasajes del reportaje a su relación con la oposición y aseveró que "no me van a llevar puesto como a (Mauricio) Macri", luego de los cruces y chicanas que protagonizó con varios legisladores durante su discurso del domingo último, en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso.

El canal La Nación + emitió anoche un fragmento de la nota que le hizo el periodista Luis Majul, y que será emitida íntegramente el próximo domingo, y en el cual abordó otros temas, entre ellos la trama judicial que involucra al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y uno de sus más estrechos colaboradores, Pablo Toviggino, tesorero de la entidad.

"Si son culpables lo tienen que pagar", aseveó Milei en torno a la causa por supuesta evasión por parte de la AFA, tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que tiene en vilo al fútbol local y otros estamentos.

Por otra parte, el presidente calificó de "prebendario y extorsionador" al empresario Javier Madanes Quintanilla, titular de la fábrica de neumáticos Fate, que cerró sus puertas a mediados de febrero y despidió a unos 900 empleados, y además es uno de los principales accionistas de Aluar (Aluminio Argentino), otra empresa en crisis.

LE PUEDE INTERESAR

Entró en vigencia la reforma laboral: uno por uno, los principales cambios

LE PUEDE INTERESAR

Una jura breve, con un faltazo y el frío saludo del que todos hablan
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales bonaerenses aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas

VIDEO.- Murió el preso que se tiró por la ventana de un cuarto piso en las fiscalías de La Plata

Tras ocho décadas en La Plata, una zapatería histórica baja la persiana

Si se confirma la lesión de Ángel Di María, ¿se posterga la Supercopa Internacional?

Anacleto propuso la implementación del "sistema argentino" en el fútbol local: ¿Cómo cayó en la AFA?

Detuvieron al trabajador del Hogar del Padre Cajade acusado por abuso sexual

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
+ Leidas

Entró en vigencia la reforma laboral: uno por uno, los principales cambios

Cómo queda el salario de los estatales con el aumento acordado

ABES, paralizada: qué dice la denuncia de los kinesiólogos, con 12 millones atrapados

River dio el portazo y se alinea con Estudiantes: el trasfondo de un tablero ya revuelto en AFA

Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada

Milei dijo que "no me van a llevar puesto como a Macri" y le puso fecha a su retiro de la política

Ya proponen un paro por tiempo indeterminado de docentes universitarios

Un gremio docente aceptó la oferta de aumento de la Provincia: así quedó la escala salarial
Últimas noticias de Política y Economía

Renunció el titular de la IGJ

Se dispara el precio del petróleo por la guerra en Medio Oriente y es inminente el impacto en las naftas

La CGT presentó un recurso de amparo contra la reforma laboral

Previo al Día de la Mujer, la Corte bonaerense anunció la creación de un Registro contra las desigualdades de género
Espectáculos
"Silenzio Stampa", llamativa reacción de Evangelina Anderson luego del explosivo descargo de Ian Lucas
Tini Stoessel confirmó que quiere casarse con Rodrigo De Pau ¿A fin de año?
El drama de Rodolfo Barilli: desde las redes recibe amenazas contra su familia, la Corte Suprema ordenó investigar el caso
Revelaron los detalles del exclusivo tratamiento que se hizo Susana Giménez en España durante 30 días consecutivos
Revelaron que Pampita llegará a la TV Pública y se filtró su millonario sueldo
Policiales
VIDEO.- Así ladrones atacan a culatazos y trompadas a un vecino en La Plata
Detuvieron al supuesto hijo platense de Maradona por integrar presunta banda dedicada a la venta de drogas
VIDEO.- Carolina Piparo declaró que su ex Juan Ignacio Buzali "tuvo miedo y pánico"
Destrozan un tribunal cerca de La Plata y le dan un ladrillazo a un juez tras el veredicto de un juicio por jurado
Mataron a un bebé de 1 año en una barbería de Rosario y detuvieron a un sospechoso
Deportes
Coudet debutará ante Huracán sin Armani y con Quintero en duda
La intimidad del encuentro de Trump con Messi: elogios, bromas y la comparación con Pelé
Gimnasia no cobrará por la venta de Castillo
Estudiantes ordena el calendario a la espera de la Supercopa
River dio el portazo y se alinea con Estudiantes: el trasfondo de un tablero ya revuelto en AFA
Información General
El homenaje que conmueve a Bahía Blanca a casi un año de la trágica inundación
Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada
Los números de la suerte del 06 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
“Necesitamos volver”: una psicóloga de La Plata y su familia viven una odisea en el conflicto en Medio Oriente
Italia, ante un nuevo referéndum: ¿de qué trata y por qué el "voto bonaerense" puede ser clave?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla