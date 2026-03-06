Colapinto en Australia, más atrás de lo esperado en las primeras prácticas libres del año con Alpine

Franco Colapinto terminó su participación en el decimoctavo en la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Australia, correspondiente a la primera fecha del calendario de la Fórmula 1.

Los pilotos de Alpine, Colapinto y Pierre Gasly, terminaron en dentro del pelotón de las últimas posiciones (18° y 16° respectivamente) en lo que fue la segunda sesión libre en Melbourne.

El tiempo del argentino fue de 1:22.619 mientras que el del francés de 1:22.167, con una diferencia de 452 milésimas entre sus monoplazas.

Además, el líder de la práctica fue Oscar Piastri con McLaren, que paró el cronómetro con un 1:19.729 sobre el final del entrenamiento, superando a ambos Mercedes que hicieron P2 y P3: Kimi Antonelli y George Russell.

La acción en pista continúa hoy a las 22:30 (Arg) con la FP3. La clasificación será este sábado a las 02:00, mientras que el Gran Premio se largará el domingo a la 01:00.