Política y Economía |Vinculada a allegados a Pablo Toviggino

Investigarán la comprar de la mansión en Pilar

Investigarán la comprar de la mansión en Pilar
28 de Diciembre de 2025 | 02:09
El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky inició una serie de medidas para determinar si hubo lavado de dinero en la compra de una lujosa mansión en Pilar, adquirida por personas sin capacidad económica comprobable y vinculadas al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Su nombre aparece mencionado en el expediente a partir de esos vínculos con dirigentes del ambiente futbolístico.

Aunque al año judicial solo le restan dos días hábiles, Aguinsky resolvió habilitar la feria de verano y continuar con la investigación durante enero.

El magistrado busca establecer el posible delito precedente al lavado: es decir, el origen de los fondos utilizados para adquirir la propiedad y otros bienes asociados, y determinar si los titulares formales actuaron como presuntos testaferros. Solicitó a la Dirección General Impositiva un informe patrimonial, financiero y económico completo sobre las empresas que intervinieron en la operación. El pedido se realizó a partir de un requerimiento del fiscal Claudio Navas Rial. La propiedad cuenta con más de 105.000 metros cuadrados, helipuerto, haras e instalaciones deportivas. Está a nombre de Real Central S.R.L., cuyos socios son Luciano Pantano y su madre, Ana L. Conte, una mujer jubilada.

La firma también figura como titular de 54 vehículos antiguos y de alta gama, además de una vivienda en un country de Pilar.

Según el expediente, Pantano y Conte adquirieron la mansión en 2024 por 1.800.000 dólares a Malte SRL. Para los investigadores, ninguno de los dos posee ingresos ni patrimonio que justifique la operación: ambos fueron monotributistas, Pantano registra deudas y Conte fue beneficiaria del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia.

El juez citó a Pantano y a Conte para mañana a las 11, a través de una videoconferencia. La convocatoria se realiza bajo un artículo del Código Procesal Penal que permite a los involucrados presentar explicaciones y pruebas antes de una eventual indagatoria. Será la primera vez que ambos expongan formalmente ante la Justicia.

CONEXIÓN

La conexión con Toviggino se desprende del recorrido de los involucrados en el ámbito del fútbol. Pantano fue presidente de la Asociación de Futsal afiliada a la AFA y dirigente de Almirante Brown. Malte SRL, la firma que vendió la mansión, pertenece a Mauro Paz, ex dirigente de una asociación de fútbol femenino. Además, una de las direcciones declaradas de esa empresa coincide con la de otra sociedad vinculada a Toviggino.

En un allanamiento realizado en la propiedad se hallaron indicios que llamaron la atención de los investigadores: un bolso con insignias de la AFA, una plaqueta del club Barracas Central con el nombre de Toviggino y cédulas azules de vehículos registrados a nombre de familiares del tesorero de la AFA.

Hasta el momento no existe una hipótesis firme sobre el delito precedente que habría generado los fondos investigados. Aun así, el expediente menciona cuatro hechos expuestos públicamente que están bajo análisis.

El primero surge de la denuncia de la Coalición Cívica que dio origen a la causa y se basa en un mensaje publicado por Carlos Tevez en marzo de 2024 en la red social X, donde aludía a supuestos bolsos con dinero provenientes de Qatar y China.

El segundo punto investigado apunta a la presunta compra de dólares oficiales durante la gestión de Sergio Massa, que habrían sido solicitados para pagar servicios en el exterior pero desviados luego al circuito informal.

Los otros dos hechos están relacionados con investigaciones judiciales en Santiago del Estero, provincia de origen de Toviggino y sede de su club Central Córdoba. Allí se analizan una supuesta usurpación de tierras y el presunto uso de pistas clandestinas vinculadas al contrabando de drogas.

El juez Aguinsky pidió copias de esos expedientes para incorporarlos como elementos de análisis en la investigación principal.

 

