Vencimientos y la economía frenada

Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof
El cierre de este 2025 llega condicionado por la necesidad de obtener aún U$S2.400 millones para afrontar vencimientos de deuda, avances políticos parciales y una actividad económica con bajo dinamismo, pese al alivio transitorio del frente externo.
El fin del año está marcado por el frente financiero y la necesidad de dólares, con vencimientos de deuda por U$S4.225 millones en enero, de los cuales aún resta cubrir una parte relevante.
El Gobierno evalúa alternativas de financiamiento sin recurrir, por ahora, al mercado internacional, consignó un reporte elaborado por el Comité de Inversiones de la consultora Criteria.
La actividad económica mostró una corrección en octubre (EMAE -0,4 % mensual), con debilidad en la industria y un cuarto trimestre que se perfila con bajo dinamismo, aunque con algunas señales de mejora hacia el cierre del año.
En el frente externo, noviembre registró un superávit comercial récord, impulsado por exportaciones excepcionales, aunque el desempeño anual se ve influido por factores transitorios.
Luis Caputo descarta en forma tajante el retorno al financiamiento vía deuda internacional, por lo que el menú de alternativas se acota: el uso de líneas de REPO bancario, colocaciones en el mercado de deuda local y, eventualmente, la utilización parcial o total de los cerca de U$S700 millones que ingresarán por las concesiones hidroeléctricas.
En ese frente, Central Puerto se quedó con Piedra del Águila (1,4 GW), MSU Energy con El Chocón (1,3 GW), mientras que Edison -grupo Neuss- adjudicó Alicurá y Cerros Colorados, sumando otros 1,5 GW de potencia.
