"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: este sábado en Raiders Jeans y otros puntos de venta

Política y Economía |Panorama social

La pobreza no afloja y el empleo sigue débil

La pobreza no afloja y el empleo sigue débil
28 de Diciembre de 2025 | 02:08
Edición impresa

El cierre de 2025 expuso los límites del actual esquema económico y social. Tras un inicio con expectativas de recuperación, el año derivó en un escenario de estancamiento, caída del consumo y falta de creación de empleo formal. La pobreza y la desocupación continúan como ejes centrales de la agenda social, con un mercado laboral que absorbe a quienes buscan ingresos, aunque sin ofrecer estabilidad ni mejoras sostenidas.

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, advierte que la relativa estabilización macroeconómica no alcanzó para producir un cambio estructural. “Se esperaba que el proceso económico aportara una recuperación capaz de reducir de manera más genuina la pobreza y la indigencia, pero ese impulso se frenó”, señaló. A su entender, el rebote inicial se agotó y comenzaron a hacerse visibles problemas de fondo del modelo económico y financiero.
El investigador remarca que el clima social mejoró frente al impacto que tuvo la crisis a fines de 2023 y comienzos de 2024, aunque eso no implica una recuperación plena. “Lo peor, en términos del ánimo social, quedó atrás, pero esa mejora no se traduce en un bienestar sólido”, explicó. El equilibrio fiscal y una inflación más baja aportaron tranquilidad, aunque sin resolver la fragilidad de los ingresos.

En ese contexto, muchas familias sostienen su economía a partir del esfuerzo individual. Para Salvia, esa mirada es incompleta: “Se necesita un entorno económico que acompañe. El esfuerzo personal, por sí solo, no alcanza para mejorar la posición económica”. La falta de inversión en sectores como la industria, la construcción y el comercio dejó un excedente de mano de obra que se volcó al autoempleo informal.

El sociólogo define este proceso como una “uberización” del mercado laboral. Se trata de personas que ofrecen servicios personales, realizan changas, manejan autos como remises o venden productos de manera informal. Estas actividades encuentran demanda en sectores medios y medios altos, aunque muestran señales de saturación, con ingresos cada vez más bajos.

Salvia también relativiza la baja reciente del desempleo. “No es un indicador positivo, porque no se están creando puestos formales. Muchas changas quedan registradas como empleo”, afirmó. Algo similar ocurre con la medición de la pobreza. Según el ODSA, la baja informada por el Indec estaría sobredimensionada por cambios en la captación de ingresos. “Eso puede explicar una diferencia de entre dos y cuatro puntos”, indicó.

Las proyecciones privadas ubican la pobreza entre 27% y 28% en el tercer trimestre de 2025. Para Salvia, aun con mejoras estadísticas, la situación social sigue marcada por la precariedad laboral y la dificultad de transformar la estabilidad macro en ingresos duraderos para los hogares.

A esta dinámica se suma una mayor presión sobre los ingresos reales, ya que la baja de la inflación no logró recomponer el poder adquisitivo de amplios sectores. Los salarios informales y las changas quedan por detrás del costo de vida, mientras el empleo registrado no muestra señales de expansión.
 

