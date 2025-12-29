La gestión de Cowen realizó un balance de su gestión tras el comunicado de la actual dirigencia de Gimnasia

La Comisión Directiva de Gimnasia que condujo al club entre 2022 y 2025 difundió un extenso comunicado en el que realizó un balance de su gestión, reconoció errores, explicó decisiones clave y agradeció a socios, trabajadores y deportistas antes de cerrar su ciclo institucional.

En el mensaje, la ex dirigencia expresó: “No queríamos dejar que termine el año sin despedirnos y queremos hacerlo desde un lugar de gratitud profunda. Estos tres años al frente del Club han sido un camino intenso, lleno de desafíos, decisiones difíciles y también de avances que nos enorgullecen”.

Uno de los puntos centrales del comunicado estuvo vinculado al último semestre de gestión, que generó inquietud en la vida institucional. Al respecto, explicaron: “Al no haber un futuro claro desde lo institucional y lo político, no hemos podido avanzar con ningún tipo de financiamiento que nos permitiera transitar esos meses como habíamos transitado todos los anteriores”. En ese marco, también justificaron la decisión de no desprenderse de una parte del pase de Lescano: “Decidimos no vender el 50% de Alan Lescano, aun sabiendo que esa operación nos hubiera dado tranquilidad financiera inmediata. Elegimos priorizar el patrimonio deportivo del Club”.

La Comisión Directiva saliente reconoció el impacto que esta situación tuvo puertas adentro y pidió disculpas: “Queremos detenernos en algo que para nosotros es muy importante: las y los empleados y deportistas del Club, como también los proveedores de servicios”, y agregó: “Les queremos pedir sinceras disculpas por no haber podido cumplir en los últimos cuatro meses con la misma regularidad con la que lo hicimos siempre”.

En cuanto al balance general, destacaron los objetivos trazados al asumir: “Cuando asumimos, nos propusimos cuatro pilares muy claros: reducir la deuda, resolver la mayor cantidad de juicios en curso, impulsar nueva infraestructura y modernizar el proceso de formación de nuestros jugadores”. Sobre ese camino, aseguraron: “Hoy, mirando hacia atrás, sentimos que ese rumbo se mantuvo firme”.

También subrayaron el trabajo realizado en las divisiones formativas: “Invertimos como nunca antes en nuestras divisiones inferiores” y celebraron los resultados deportivos: “Este 2025 fue el mejor año de las formativas en al menos una década en torneos AFA, con una Reserva nuevamente protagonista”.

El comunicado dedicó un apartado especial a las obras y mejoras en infraestructura, así como a las decisiones pensadas para los socios, entre ellas la permanencia en el estadio del Bosque, las obras en distintas sedes y la implementación de sistemas de autogestión.

Finalmente, la ex dirigencia valoró la continuidad de áreas clave por parte de la nueva conducción y destacó la importancia de sostener políticas institucionales en el tiempo: “Demostrando así que se pueden tener políticas institucionales sostenidas más allá de las comisiones directivas”. El mensaje concluyó con una despedida cargada de emotividad: “Nos despedimos con el corazón lleno de orgullo y con la tranquilidad de haber dado lo mejor que tuvimos”.

El durísimo diagnóstico de Gimnasia: "Deuda de corto plazo superior a 4067 millones de pesos"

Atres semanas de haber asumido formalmente la conducción del Gimnasia, la nueva Comisión Directiva encabezada por Carlos Anacleto dio a conocer un primer y contundente diagnóstico sobre el estado económico y financiero en el que recibió la institución, tras la gestión saliente de Mariano Cowen.

Mediante un comunicado dirigido a socios y socias, la actual dirigencia describió un escenario de “extrema fragilidad financiera”, con una disponibilidad de caja mínima y compromisos ya asumidos que condicionan severamente el funcionamiento cotidiano del club.

Según detallaron, al momento del traspaso de mando Gimnasia contaba con apenas $23 millones de caja disponible, una cifra considerada insuficiente para afrontar los gastos corrientes de una institución de la magnitud del Lobo. A esto se suma que una parte sustancial de los ingresos futuros correspondientes al ejercicio 2026 ya había sido utilizada de manera anticipada.

En concreto, la nueva conducción informó que se cobraron por adelantado ingresos por alrededor de $1.900 millones, incluyendo adelantos de cuotas sociales, derechos de televisión y un préstamo extraordinario, lo que compromete seriamente el flujo financiero de los próximos años.

Desde la Comisión Directiva remarcaron que este contexto obliga a tomar decisiones inmediatas y responsables para garantizar la continuidad operativa del club y cumplir con las obligaciones asumidas. En ese sentido, Anacleto y su equipo aseguraron que ya se trabaja en un informe económico detallado, área por área, que será presentado próximamente.