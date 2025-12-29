Apertura 2026: confirman cuándo arranca el torneo para Estudiantes y Gimnasia

La AFA confirmó cuándo comenzará el Torneo Apertura para Estudiantes y Gimnasia. La pelota volverá a rodar el fin de semana del 25 de enero y los hinchas quedan a la espera de los horarios.

El Pincha visitará en el arranque a Independiente y el Lobo hará las veces de local frente a Racing. El clásico platense se jugará el fin de semana del 15 de marzo.

Fixture del Torneo Apertura 2026

Fecha 1 (fin de semana del 25/01)

Interzonal: Aldosivi – Defensa y Justicia

Zona A

Boca – Deportivo Riestra

Independiente – Estudiantes

Talleres – Newell’s

Instituto – Vélez

Unión – Platense

San Lorenzo – Lanús

Central Córdoba – Gimnasia (Mza.)

Zona B

Barracas Central – River

Gimnasia – Racing

Rosario Central – Belgrano

Tigre – Estudiantes (Río Cuarto)

Argentinos – Sarmiento

Banfield – Huracán

Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán

Fecha 2 (semana del 28/01)

Interzonal: Atlético Tucumán – Central Córdoba

Zona A

Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo

Lanús – Unión

Platense – Instituto

Vélez – Talleres

Newell’s – Independiente

Estudiantes – Boca

Deportivo Riestra – Defensa y Justicia

Zona B

Huracán – Independiente Rivadavia Mza.

Sarmiento – Banfield

Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos

Belgrano – Tigre

Racing – Rosario Central

River – Gimnasia

Aldosivi – Barracas Central

Fecha 3 (fin de semana del 01/02)

Interzonal: Barracas Central – Deportivo Riestra

Zona A

Defensa y Justicia – Estudiantes

Boca – Newell’s

Independiente – Vélez

Talleres – Platense

Instituto – Lanús

Unión – Gimnasia (Mza.)

San Lorenzo – Central Córdoba

Zona B

Gimnasia – Aldosivi

Rosario Central – River

Tigre – Racing

Argentinos – Belgrano

Banfield – Estudiantes (Río Cuarto)

Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento

Atlético Tucumán – Huracán

Fecha 4 (fin de semana del 08/02)

Interzonal: Huracán – San Lorenzo

Zona A

Central Córdoba – Unión

Gimnasia (Mza.) – Instituto

Lanús – Talleres

Platense – Independiente

Vélez – Boca

Newell’s – Defensa y Justicia

Estudiantes – Deportivo Riestra

Zona B

Sarmiento – Atlético Tucumán

Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza.

Belgrano – Banfield

Racing – Argentinos

River – Tigre

Aldosivi – Rosario Central

Barracas Central – Gimnasia

Fecha 5 (fin de semana del 15/02)

Interzonal: Gimnasia – Estudiantes

Zona A

Deportivo Riestra – Newell’s

Defensa y Justicia – Vélez

Boca – Platense

Independiente – Lanús

Talleres – Gimnasia (Mza.)

Instituto – Central Córdoba

Unión – San Lorenzo

Zona B

Rosario Central – Barracas Central

Tigre – Aldosivi

Argentinos – River

Banfield – Racing

Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano

Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto)

Huracán – Sarmiento

Fecha 6 (Interzonal – fin de semana del 22/02)

Vélez – River

Platense – Barracas Central

Rosario Central – Talleres

Estudiantes – Sarmiento

Defensa y Justicia – Belgrano

Argentinos – Lanús

Boca – Racing

Independiente Rivadavia Mza. – Independiente

Unión – Aldosivi

Instituto – Atlético Tucumán

San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)

Gimnasia (Mza.) – Gimnasia

Central Córdoba – Tigre

Deportivo Riestra – Huracán

Banfield – Newell’s

Fecha 7 (semana del 25/02)

Interzonal: Sarmiento – Unión

Zona A

San Lorenzo – Instituto

Central Córdoba – Talleres

Gimnasia (Mza.) – Independiente

Lanús – Boca

Platense – Defensa y Justicia

Vélez – Deportivo Riestra

Newell’s – Estudiantes

Zona B

Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán

Belgrano – Atlético Tucumán

Racing – Independiente Rivadavia Mza.

River – Banfield

Aldosivi – Argentinos

Barracas Central – Tigre

Gimnasia – Rosario Central

Fecha 8 (fin de semana del 01/03)

Interzonal: Newell’s – Rosario Central

Zona A

Estudiantes – Vélez

Deportivo Riestra – Platense

Defensa y Justicia – Lanús

Boca – Gimnasia (Mza.)

Independiente – Central Córdoba

Talleres – San Lorenzo

Instituto – Unión

Zona B

Tigre – Gimnasia

Argentinos – Barracas Central

Banfield – Aldosivi

Independiente Rivadavia Mza. – River

Atlético Tucumán – Racing

Huracán – Belgrano

Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto)

Fecha 9 (fin de semana del 08/03)

Interzonal: Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto

Zona A

Unión – Talleres

San Lorenzo – Independiente

Central Córdoba – Boca

Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia

Lanús – Deportivo Riestra

Platense – Estudiantes

Vélez – Newell’s

Zona B

Belgrano – Sarmiento

Racing – Huracán

River – Atlético Tucumán

Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza

Barracas Central – Banfield

Gimnasia – Argentinos

Rosario Central – Tigre

Fecha 10 (semana del 11/03)

Interzonal: Tigre – Vélez

Zona A

Newell´s – Platense

Estudiantes – Lanús

Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.)

Defensa y Justicia – Central Córdoba

Boca – San Lorenzo

Independiente – Unión

Talleres – Instituto

Zona B

Argentinos – Rosario Central

Banfield – Gimnasia

Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central

Atlético Tucumán – Aldosivi

Huracán – River

Sarmiento – Racing

Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano

Fecha 11 (Fin de semana del 15/03)

Interzonal: Belgrano – Talleres

Zona A

Instituto – Independiente

Unión – Boca

San Lorenzo – Defensa y Justicia

Central Córdoba – Deportivo Riestra

Gimnasia (Mza.) – Estudiantes

Lanús – Newell’s

Platense – Vélez

Zona B

Racing – Estudiantes (Rio Cuarto)

River – Sarmiento

Aldosivi – Huracán

Barracas Central – Atlético Tucumán

Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza.

Rosario Central – Banfield

Tigre – Argentinos

Fecha 12 (Fin de semana del 22/03)

Interzonal: Argentinos – Platense

Zona A

Vélez – Lanús

Newell’s – Gimnasia (Mza.)

Estudiantes – Central Córdoba

Deportivo Riestra – San Lorenzo

Defensa y Justicia – Unión

Boca – Instituto

Independiente – Talleres

Zona B

Banfield – Tigre

Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central

Atlético Tucumán – Gimnasia

Huracán – Barracas Central

Sarmiento – Aldosivi

Estudiantes (Río Cuarto) – River

Belgrano – Racing

Fecha 13 (Fin de semana del 05/04)

Interzonal: Independiente – Racing

Zona A

Talleres – Boca

Instituto – Defensa y Justicia

Unión – Deportivo Riestra

San Lorenzo – Estudiantes

Central Córdoba – Newell’s

Gimnasia (Mza.) – Vélez

Lanús – Platense

Zona B

River – Belgrano

Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto)

Barracas Central – Sarmiento

Gimnasia – Huracán

Rosario Central – Atlético Tucumán

Tigre – Independiente Rivadavia Mza.

Argentinos – Banfield

Fecha 14 (Fin de semana del 12/04)

Interzonal: Lanús – Banfield

Zona A

Platense – Gimnasia (Mza.)

Vélez – Central Córdoba

Newell’s – San Lorenzo

Estudiantes – Unión

Deportivo Riestra – Instituto

Defensa y Justicia – Talleres

Boca – Independiente

Zona B

Independiente Rivadavia Mza. – Argentinos

Atlético Tucumán – Tigre

Huracán – Rosario Central

Sarmiento – Gimnasia

Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central

Belgrano – Aldosivi

Racing – River

Fecha 15 (Fin de semana del 19/04)

Interzonal: River – Boca

Zona A

Independiente – Defensa y Justicia

Talleres – Deportivo Riestra

Instituto – Estudiantes

Unión – Newell’s

San Lorenzo – Vélez

Central Córdoba – Platense

Gimnasia (Mza.) – Lanús

Zona B

Aldosivi – Racing

Barracas Central – Belgrano

Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto)

Rosario Central – Sarmiento

Tigre – Huracán

Argentinos – Atlético Tucumán

Banfield – Independiente Rivadavia Mza.

Fecha 16 (Fin de semana del 26/04)

Interzonal: Independiente Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.)

Zona A

Lanús – Central Córdoba

Platense – San Lorenzo

Vélez – Unión

Newell’s – Instituto

Estudiantes – Talleres

Deportivo Riestra – Independiente

Defensa y Justicia – Boca

Zona B

Atlético Tucumán – Banfield

Huracán – Argentinos

Sarmiento – Tigre

Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central

Belgrano – Gimnasia

Racing – Barracas Central

River – Aldosivi

Fixture del Torneo Clausura 2026

Fecha 1

Interzonal: Defensa y Justicia – Aldosivi

Zona A

Deportivo Riestra – Boca

Estudiantes – Independiente

Newell’s – Talleres

Vélez – Instituto

Platense – Unión

Lanús – San Lorenzo

Gimnasia (Mza.) – Central Córdoba

Zona B

River – Barracas Central

Racing – Gimnasia

Belgrano – Rosario Central

Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre

Sarmiento – Argentinos

Huracán – Banfield

Atlético Tucumán – Independiente Rivadavia Mza.

Fecha 2

Interzonal: Central Córdoba – Atlético Tucumán

Zona A

San Lorenzo – Gimnasia (Mza.)

Unión – Lanús

Instituto – Platense

Talleres – Vélez

Independiente – Newell’s

Boca – Estudiantes

Defensa y Justicia – Deportivo Riestra

Zona B

Independiente Rivadavia Mza. – Huracán

Banfield – Sarmiento

Argentinos – Estudiantes (Río Cuarto)

Tigre – Belgrano

Rosario Central – Racing

Gimnasia – River

Barracas Central – Aldosivi

Fecha 3

Interzonal: Deportivo Riestra – Barracas Central

Zona A

Estudiantes – Defensa y Justicia

Newell’s – Boca

Vélez – Independiente

Platense – Talleres

Lanús – Instituto

Gimnasia (Mza.) – Unión

Central Córdoba – San Lorenzo

Zona B

Aldosivi – Gimnasia

River – Rosario Central

Racing – Tigre

Belgrano – Argentinos

Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield

Sarmiento – Independiente Rivadavia Mza.

Huracán – Atlético Tucumán

Fecha 4

Interzonal: San Lorenzo – Huracán

Zona A

Unión – Central Córdoba

Instituto – Gimnasia (Mza.)

Talleres – Lanús

Independiente – Platense

Boca – Vélez

Defensa y Justicia – Newell’s

Deportivo Riestra – Estudiantes

Zona B

Atlético Tucumán – Sarmiento

Independiente Rivadavia (Mza.) – Estudiantes (Río Cuarto)

Banfield – Belgrano

Argentinos – Racing

Tigre – River

Rosario Central – Aldosivi

Gimnasia – Barracas Central

Fecha 5

Interzonal: Estudiantes – Gimnasia

Zona A

Newell’s – Deportivo Riestra

Vélez – Defensa y Justicia

Platense – Boca

Lanús – Independiente

Gimnasia (Mza.) – Talleres

Central Córdoba – Instituto

San Lorenzo – Unión

Zona B

Barracas Central – Rosario Central

Aldosivi – Tigre

River – Argentinos

Racing – Banfield

Belgrano – Independiente Rivadavia Mza.

Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán

Sarmiento – Huracán

Fecha 6 (interzonal)

River – Vélez

Barracas Central – Platense

Talleres – Rosario Central

Sarmiento – Estudiantes

Belgrano – Defensa y Justicia

Lanús – Argentinos

Racing – Boca

Independiente – Independiente Rivadavia Mza.

Aldosivi – Unión

Atlético Tucumán – Instituto

Estudiantes (Río Cuarto) – San Lorenzo

Gimnasia – Gimnasia (Mza.)

Tigre – Central Córdoba

Huracán – Deportivo Riestra

Newell’s – Banfield

Fecha 7

Interzonal: Unión – Sarmiento

Zona A

Instituto – San Lorenzo

Talleres – Central Córdoba

Independiente – Gimnasia (Mza.)

Boca – Lanús

Defensa y Justicia – Platense

Deportivo Riestra – Vélez

Estudiantes – Newell’s

Zona B

Huracán – Estudiantes (Río Cuarto)

Atlético Tucumán – Belgrano

Independiente Rivadavia Mza. – Racing

Banfield – River

Argentinos – Aldosivi

Tigre – Barracas Central

Rosario Central – Gimnasia

Fecha 8

Interzonal: Rosario Central – Newell’s

Zona A

Vélez – Estudiantes

Platense – Deportivo Riestra

Lanús – Defensa y Justicia

Gimnasia (Mza.) – Boca

Central Córdoba – Independiente

San Lorenzo – Talleres

Unión – Instituto

Zona B

Gimnasia – Tigre

Barracas Central – Argentinos

Aldosivi – Banfield

River – Independiente Rivadavia Mza.

Racing – Atlético Tucumán

Belgrano – Huracán

Estudiantes (Río Cuarto) – Sarmiento

Fecha 9

Interzonal: Instituto – Estudiantes (Río Cuarto)

Zona A

Talleres – Unión

Independiente – San Lorenzo

Boca – Central Córdoba

Defensa y Justicia – Gimnasia (Mza.)

Deportivo Riestra – Lanús

Estudiantes – Platense

Newell’s – Vélez

Zona B

Sarmiento – Belgrano

Huracán – Racing

Atlético Tucumán – River

Independiente Rivadavia Mza. – Aldosivi

Banfield – Barracas Central

Argentinos – Gimnasia

Tigre – Rosario Central

Fecha 10

Interzonal: Vélez – Tigre

Zona A

Platense – Newell’s

Lanús – Estudiantes

Gimnasia (Mza.) – Deportivo Riestra

Central Córdoba – Defensa y Justicia

San Lorenzo – Boca

Unión – Independiente

Instituto – Talleres

Zona B

Rosario Central – Argentinos

Gimnasia – Banfield

Barracas Central – Independiente Rivadavia Mza.

Aldosivi – Atlético Tucumán

River – Huracán

Racing – Sarmiento

Belgrano – Estudiantes (Río Cuarto)

Fecha 11

Interzonal: Talleres – Belgrano

Zona A

Independiente – Instituto

Boca – Unión

Defensa y Justicia – San Lorenzo

Deportivo Riestra – Central Córdoba

Estudiantes – Gimnasia Mza.

Newell’s – Lanús

Vélez – Platense

Zona B

Estudiantes (Río Cuarto) – Racing

Sarmiento – River

Huracán – Aldosivi

Atlético Tucumán – Barracas Central

Independiente Rivadavia Mza. – Gimnasia

Banfield – Rosario Central

Argentinos – Tigre

Fecha 12

Interzonal: Platense – Argentinos

Zona A

Lanús – Vélez

Gimnasia Mza. – Newell’s

Central Córdoba – Estudiantes

San Lorenzo – Deportivo Riestra

Unión – Defensa y Justicia

Instituto – Boca

Talleres – Independiente

Zona B

Tigre – Banfield

Rosario Central – Independiente Rivadavia Mza.

Gimnasia – Atlético Tucumán

Barracas Central – Huracán

Aldosivi – Sarmiento

River – Estudiantes (Río Cuarto)

Racing – Belgrano

Fecha 13

Interzonal: Racing – Independiente

Zona A

Boca – Talleres

Defensa y Justicia – Instituto

Deportivo Riestra – Unión

Estudiantes – San Lorenzo

Newell’s – Central Córdoba

Vélez – Gimnasia (Mza.)

Platense – Lanús

Zona B

Belgrano – River

Estudiantes (Río Cuarto) – Aldosivi

Sarmiento – Barracas Central

Huracán – Gimnasia

Atlético Tucumán – Rosario Central

Independiente Rivadavia Mza. – Tigre

Banfield – Argentinos

Fecha 14

Interzonal: Banfield – Lanús

Zona A

Gimnasia (Mza.) – Platense

Central Córdoba – Vélez

San Lorenzo – Newell’s

Unión – Estudiantes

Instituto – Deportivo Riestra

Talleres – Defensa y Justicia

Independiente – Boca

Zona B

Argentinos – Independiente Rivadavia Mza.

Tigre – Atlético Tucumán

Rosario Central – Huracán

Gimnasia – Sarmiento

Barracas Central – Estudiantes (Río Cuarto)

Aldosivi – Belgrano

River – Racing

Fecha 15

Interzonal: Boca – River

Zona A

Defensa y Justicia – Independiente

Deportivo Riestra – Talleres

Estudiantes – Instituto

Newell’s – Unión

Vélez – San Lorenzo

Platense – Central Córdoba

Lanús – Gimnasia (Mza.)

Zona B

Racing – Aldosivi

Belgrano – Barracas Central

Estudiantes de Río Cuarto – Gimnasia

Sarmiento – Rosario Central

Huracán – Tigre

Atlético Tucumán – Argentinos Juniors

Independiente Rivadavia Mza. – Banfield

Fecha 16

Interzonal: Gimnasia (Mza.) – Independiente Rivadavia Mza.

Zona A

Central Córdoba – Lanús

San Lorenzo – Platense

Unión – Vélez

Instituto – Newell’s

Talleres – Estudiantes

Independiente – Deportivo Riestra

Boca – Defensa y Justicia

Zona B

Banfield – Atlético Tucumán

Argentinos – Huracán

Tigre – Sarmiento

Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto)

Gimnasia – Belgrano

Barracas Central – Racing

Aldosivi – River