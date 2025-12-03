Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |PIDEN REFORZAR VACUNAS

Coqueluche en alza: 7 niños murieron este año en el país

3 de Diciembre de 2025 | 01:30
Edición impresa

Los casos de coqueluche volvieron a encender las alarmas en todo el país. En lo que va de 2025 se registraron siete muertes de niños menores de dos años, y la enfermedad muestra un crecimiento sostenido que golpea con más fuerza en territorio bonaerense, según el último Boletín Epidemiológico Nacional.

Como indica el informe del Ministerio de Salud, este año se confirmaron 688 casos positivos sobre más de cinco mil sospechosos, una incidencia que supera a la de cualquier período equivalente desde 2020.

Aunque la enfermedad tuvo circulación en veinte provincias, las regiones Centro y Sur concentran el mayor impacto: Buenos Aires lidera el aumento y Tierra del Fuego continúa con un brote activo.

La coqueluche —o tos convulsa— es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa provocada por la bacteria Bordetella pertussis. Si bien afecta a todas las edades, resulta especialmente peligrosa para los bebés que aún no completaron su esquema de vacunación.

Los síntomas comienzan como un resfrío común, pero avanzan hacia accesos de tos intensos que pueden derivar en complicaciones graves, sobre todo en menores de seis meses.

Los datos de mortalidad reflejan ese riesgo: de los siete fallecimientos registrados este año, cuatro corresponden a bebés de menos de seis meses, uno al grupo de 6 a 11 meses y dos a niños de 12 a 23 meses.

DESPROTEGIDOS

Ninguno de los cuatro nenes fallecidos que ya estaban en edad de recibir la vacuna tenía dosis registradas, y los tres restantes eran demasiado pequeños para haber iniciado el esquema, sin antecedente de vacunación materna.

Detrás del repunte aparece un problema persistente: coberturas de vacunación desiguales. Mientras provincias como Tierra del Fuego, La Pampa, Jujuy, Neuquén, Mendoza y San Juan sostienen buenos niveles tanto en el inicio como en los refuerzos, otras —entre ellas Buenos Aires, CABA, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones— exhiben valores intermedios o bajos, sobre todo en los refuerzos de 5 y 11 años.

La situación también es dispar entre embarazadas, un grupo clave para proteger a los recién nacidos.

El Ministerio insistió en que reforzar la vacunación es la herramienta central para frenar el avance de una enfermedad que vuelve a ganar terreno y que, sin la protección adecuada, afecta primero y más fuerte a los más chicos.

