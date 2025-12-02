¿El fin de Bandana?: la palabra de Lissa Vera

En medio de los rumores de una disolución de la banda, la cantante Lissa Vera desmintió su salida de Bandana con un comunicado que difundió en sus redes sociales.

Previo al show por los 25 años de Bandana, la cantante dijo que se encontraba atravesando un episodio de estrés y ataques de pánico, producto de su involucración en el caso de violencia de género de Lowrdez Fernández.

En medio de los rumores de una mala relación entre las integrantes del grupo musical, Valeria Gastaldi mencionó que hay, por lo menos, “tres con ganas” para continuar con el proyecto. Posterior a ello, Virginia Da Cunha confirmó en una entrevista que Lissa había decidido dar un paso al costado de la futura presentación de la banda.

Sin embargo, Lissa Vera se encargó de desmentir a sus compañeras y confirmó que su participación sigue en pie.

“A raíz de los diferentes comentarios y consultas que me han hecho referentes a mi continuidad en el proyecto de Bandana 2026, me veo obligada a dejar en claro que no me bajé del mismo, ya que las negociaciones siguen en pie”, dijo en un comunicado que difundió en sus redes sociales el lunes por la tarde.

Virginia Da Cunha dijo que Lissa Vera “se bajó” del proyecto Bandana 2026

“Por ahora (Lissa) se bajó, pero todo puede cambiar. Yo siempre estoy esperando que vuelva y que esto sea por un tema personal o por algo que ya lo va a resolver y ya va a entender que es algo que se merece disfrutar y que va a volver a fluir”, dijo la cantante en declaraciones a un medio de comunicación.