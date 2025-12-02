Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

En UNO, entregaron carnets a nuevos socios vitalicios de Estudiantes

En UNO, entregaron carnets a nuevos socios vitalicios de Estudiantes
2 de Diciembre de 2025

Escuchar esta nota

Estudiantes llevó adelante este martes 2 de diciembre una jornada especial en el Estadio UNO, donde se entregaron los carnets a los nuevos vitalicios y vitalicias del club y se realizó un reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras que cumplieron 20 años de servicio.

El acto contó con la presencia del presidente Juan Sebastián Verón, los vicepresidentes Martín Gorostegui, Pascual Caiella y Christian Spagnolo, y los dirigentes Pedro Watzman, Alejandra Zangara, Patricio Lorente, Ekel Oviedo, María Laura Serantes, Ramiro Segovia, Manuel Manese y Lautaro Porterie.

Además, participaron de la entrega Gabriel Bambi Flores, el Bocha José Daniel Ponce y Julián Camino, glorias de la institución.

La actividad combinó emoción, agradecimiento y sentido de pertenencia, dos pilares fundamentales en la vida institucional del club. Por un lado, la entrega de carnets a los nuevos vitalicios y vitalicias celebró décadas de acompañamiento ininterrumpido. Por otro, el reconocimiento a las y los empleados destacó un compromiso sostenido que fortalece el funcionamiento cotidiano de Estudiantes.

Las fotos del encuentro estarán disponibles próximamente en la cuenta oficial de Flickr del club.

A continuación, el detalle completo de quienes fueron homenajeados.

Reconocimiento a empleados y empleadas por sus 20 años de trayectoria
Antonia CORONEL – SECUNDARIO
Paola COSTILLA – SEDE SOCIAL
Juliana GIORDANO – COLEGIO
Marcela GONZALEZ – COLEGIO
María Alejandra GUTIERREZ – COLEGIO
Martin GUTIERREZ – COUNTRY
Sergio HAQUIN – COUNTRY
Leonardo HOYOS – FUTBOL AMATEUR
Osvaldo LEGARDA
Ernesto OVIEDO – SECRETARIA GENERAL
Víctor VILCA – TENIS
Eusebio ZENTENO CALIZAYA – COUNTRY
Gabriel ZIMERMAN – GOLF
Nuevas socias vitalicias 
Sandra BOTTERO
Maria Laura D GREGORIO
Susana GUTIÉRREZ
Ada LAMY
Susana LEMOS
Lorena MORZILLI
Maria Cristina RODRIGUEZ
Delia SOLER
Liliana TAGLIAPIETRA
Cecilia VAIO
Marisa VEGA
Nuevos socios vitalicios 
Daniel AGOSTINELLI
Marcelo ALARCON
Justo ALBARRACIN
Diego ALVAREZ GELVES
Carlos ARANA
José ARCAGNI
Carlos ARISTIZÁBAL
Fernando ARTURI
Sergio ARTURI
Hugo ASIS
Juan BADOYAN
Mauricio BAIARDI
Leandro BARAKDJIAN
Nestor BARONE
Jose BARRENENGOA
Julio BAZZANA
Gustavo BELLUSCI
Victor BENITO
Carlos BISSO
Guillermo BRIANESE
José BRIENZA
Jorge CAFFÉ
Pascual CAIELLA
Carlos CAILLIAT
Nestor CASAPRIMA
Lisandro CHIAVARO
Claudio CICCARELLA
Roberto CISTOLA
Guillermo CONNELL
Domingo COSENTINO
Alberto COSTA
Eduardo COSTA
Ernesto CRUZ
Isidro CUETO RUA
Fabián CURATNIK
Edgardo DALESSANDRO
Héctor DE MEYER
Marcelo DEFELITTO
Roberto DI TOMASO
Alejandro ESCARAY
Fernando FELTRI
Gustavo FERNANDEZ
Jorge FERRARI
Gustavo FERRETI
Daniel FRANZOIA
Santiago GARCIA
Carlos GAUZELLINO
Dalmacio GHERSI
Jorge GUBKIEN
Federico GUTIERREZ
Gustavo HOYOS KILMOT
Juan IDIAZABAL
Jorge IMAS
Angel KOSOY
Marcelo LAFALCE
Gregorio LASTA
Luis LONGHI
Sebastián LÓPEZ BRUSA
Luis MARCHETTI
Javier MARTINEZ DE TREVIÑO
Fernando MASI
Guillermo MAURTUA
Eduardo MENDEZ
Alfredo MENNITI
Claudio MERKER
Gabriel MIRANDA
Carlos MONTENERO
Héctor MONTES
Eduardo MOREL
Armando MURGIA
Horacio NAPOLI
Juan NUNES
Eduardo OTTINO
Marcelo PALUMBO
Mario PANETTA MANGANO
Marcos PANETTIERI
Ruben PANFILI
Guillermo PASCUET
Juan PEREA
Marcelo PIERGIACOMI
Claudio POSTIGLIONE
Jorge PRIOLI
Guillermo RAIMUNDO
Claudio REINOSO
Gerardo RISSO
Oscar ROCHA
Daniel ROUCO
Luis SALINAS
Octavio SANGIACOMO
Juan SERRANGELI
Roberto SINGERMAN
Guillermo SOLSONA
Jorge TABOADA
Hugo TITTARELLI
Eduardo TORRES
Luis TOSI
Herminio TOSTI
Marcelo TRIGO
Rodolfo VARELA
Ricardo VECHIATTI
Alejandro VILLANUEVA
Marcelo VINAI
Federico WEST OCAMPO
Guillermo ZANGARA

