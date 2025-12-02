En UNO, entregaron carnets a nuevos socios vitalicios de Estudiantes

Estudiantes llevó adelante este martes 2 de diciembre una jornada especial en el Estadio UNO, donde se entregaron los carnets a los nuevos vitalicios y vitalicias del club y se realizó un reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras que cumplieron 20 años de servicio.

El acto contó con la presencia del presidente Juan Sebastián Verón, los vicepresidentes Martín Gorostegui, Pascual Caiella y Christian Spagnolo, y los dirigentes Pedro Watzman, Alejandra Zangara, Patricio Lorente, Ekel Oviedo, María Laura Serantes, Ramiro Segovia, Manuel Manese y Lautaro Porterie.

Además, participaron de la entrega Gabriel Bambi Flores, el Bocha José Daniel Ponce y Julián Camino, glorias de la institución.

La actividad combinó emoción, agradecimiento y sentido de pertenencia, dos pilares fundamentales en la vida institucional del club. Por un lado, la entrega de carnets a los nuevos vitalicios y vitalicias celebró décadas de acompañamiento ininterrumpido. Por otro, el reconocimiento a las y los empleados destacó un compromiso sostenido que fortalece el funcionamiento cotidiano de Estudiantes.

Las fotos del encuentro estarán disponibles próximamente en la cuenta oficial de Flickr del club.

A continuación, el detalle completo de quienes fueron homenajeados.

Reconocimiento a empleados y empleadas por sus 20 años de trayectoria

Antonia CORONEL – SECUNDARIO

Paola COSTILLA – SEDE SOCIAL

Juliana GIORDANO – COLEGIO

Marcela GONZALEZ – COLEGIO

María Alejandra GUTIERREZ – COLEGIO

Martin GUTIERREZ – COUNTRY

Sergio HAQUIN – COUNTRY

Leonardo HOYOS – FUTBOL AMATEUR

Osvaldo LEGARDA

Ernesto OVIEDO – SECRETARIA GENERAL

Víctor VILCA – TENIS

Eusebio ZENTENO CALIZAYA – COUNTRY

Gabriel ZIMERMAN – GOLF

Nuevas socias vitalicias

Sandra BOTTERO

Maria Laura D GREGORIO

Susana GUTIÉRREZ

Ada LAMY

Susana LEMOS

Lorena MORZILLI

Maria Cristina RODRIGUEZ

Delia SOLER

Liliana TAGLIAPIETRA

Cecilia VAIO

Marisa VEGA

Nuevos socios vitalicios

Daniel AGOSTINELLI

Marcelo ALARCON

Justo ALBARRACIN

Diego ALVAREZ GELVES

Carlos ARANA

José ARCAGNI

Carlos ARISTIZÁBAL

Fernando ARTURI

Sergio ARTURI

Hugo ASIS

Juan BADOYAN

Mauricio BAIARDI

Leandro BARAKDJIAN

Nestor BARONE

Jose BARRENENGOA

Julio BAZZANA

Gustavo BELLUSCI

Victor BENITO

Carlos BISSO

Guillermo BRIANESE

José BRIENZA

Jorge CAFFÉ

Pascual CAIELLA

Carlos CAILLIAT

Nestor CASAPRIMA

Lisandro CHIAVARO

Claudio CICCARELLA

Roberto CISTOLA

Guillermo CONNELL

Domingo COSENTINO

Alberto COSTA

Eduardo COSTA

Ernesto CRUZ

Isidro CUETO RUA

Fabián CURATNIK

Edgardo DALESSANDRO

Héctor DE MEYER

Marcelo DEFELITTO

Roberto DI TOMASO

Alejandro ESCARAY

Fernando FELTRI

Gustavo FERNANDEZ

Jorge FERRARI

Gustavo FERRETI

Daniel FRANZOIA

Santiago GARCIA

Carlos GAUZELLINO

Dalmacio GHERSI

Jorge GUBKIEN

Federico GUTIERREZ

Gustavo HOYOS KILMOT

Juan IDIAZABAL

Jorge IMAS

Angel KOSOY

Marcelo LAFALCE

Gregorio LASTA

Luis LONGHI

Sebastián LÓPEZ BRUSA

Luis MARCHETTI

Javier MARTINEZ DE TREVIÑO

Fernando MASI

Guillermo MAURTUA

Eduardo MENDEZ

Alfredo MENNITI

Claudio MERKER

Gabriel MIRANDA

Carlos MONTENERO

Héctor MONTES

Eduardo MOREL

Armando MURGIA

Horacio NAPOLI

Juan NUNES

Eduardo OTTINO

Marcelo PALUMBO

Mario PANETTA MANGANO

Marcos PANETTIERI

Ruben PANFILI

Guillermo PASCUET

Juan PEREA

Marcelo PIERGIACOMI

Claudio POSTIGLIONE

Jorge PRIOLI

Guillermo RAIMUNDO

Claudio REINOSO

Gerardo RISSO

Oscar ROCHA

Daniel ROUCO

Luis SALINAS

Octavio SANGIACOMO

Juan SERRANGELI

Roberto SINGERMAN

Guillermo SOLSONA

Jorge TABOADA

Hugo TITTARELLI

Eduardo TORRES

Luis TOSI

Herminio TOSTI

Marcelo TRIGO

Rodolfo VARELA

Ricardo VECHIATTI

Alejandro VILLANUEVA

Marcelo VINAI

Federico WEST OCAMPO

Guillermo ZANGARA